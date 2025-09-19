viernes 19 de septiembre 2025

Muy sabrosos

Alfajores de limón, sin manteca y sin harina: receta fácil y con pocos ingredientes

Una opción saludable para acompañar el mate o el café, con todo el sabor del limón y una textura que sorprende.

Por Redacción Tiempo de San Juan
receta de alfajores de limón

El limón es uno de los sabores más elegidos en la repostería casera y, en esta receta, se convierte en protagonista de unos alfajorcitos fáciles de preparar, sin harina ni manteca. Una alternativa ideal para quienes buscan algo más liviano, sin renunciar a la suavidad ni al toque cítrico que caracteriza a este clásico de la cocina.

image

Ingredientes para la masa

  • 2 tazas de avena triturada

  • 2 huevos

  • 1/4 taza de aceite de coco

  • 3 cucharadas de miel o endulzante natural

  • Ralladura de 1 limón

Para el relleno

  • 1 pote de yogur griego natural

  • Jugo y ralladura de 1 limón

  • 2 cucharadas de miel

Preparación paso a paso

  • En un bowl, unir la avena, los huevos, el aceite de coco, la miel y la ralladura de limón hasta formar una masa suave.

  • Armar bolitas pequeñas, aplastarlas y colocarlas en una bandeja forrada con papel manteca.

  • Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén levemente doradas. Dejar enfriar.

  • Para el relleno, mezclar el yogur griego con el jugo y la ralladura de limón. Endulzar a gusto.

  • Rellenar una tapa con la crema y cubrir con otra. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que tomen firmeza.

Consejos para que queden irresistibles

  • Pasar los bordes por coco rallado o avena para sumar textura.

  • Si preferís una versión más crocante, hornealos unos minutos extra.

  • También podés bañarlos con chocolate amargo derretido para darles un toque gourmet.

  • Guardalos en un recipiente hermético en la heladera: se conservan hasta 4 días.

Estos alfajorcitos de limón saludables son una alternativa perfecta para quienes aman lo dulce pero buscan opciones más livianas. Crocantes, cremosos y con el toque fresco del cítrico, se convierten en el compañero ideal del mate o el café de la tarde.

