jueves 18 de septiembre 2025

Tomá nota

5 postres saludables con frutas que puedes preparar fácilmente en casa

Cinco ideas de postres saludables con frutas que combinan sabor, frescura y nutrición, ideales para toda la familia y cualquier momento del día.

Por María Morá
5 recetas sanas para preparar en casa

1 Brochettes de frutas

Los pinchos de frutas son una opción colorida y divertida. Combina frutas como fresas, kiwi, melón y uvas en palitos de brochette. Se pueden acompañar con un poco de yogur natural o chocolate negro derretido para dar un toque extra de sabor sin exceder calorías.

2 Ensalada de frutas con miel y semillas

Una ensalada de frutas frescas es fácil y rápida de preparar. Mezcla frutas como banana, manzana, frutilla y naranja y agrega un toque de miel, semillas de chía o nueces picadas. Este postre aporta fibra, vitaminas y antioxidantes.

3 Yogur con frutas y granola

El yogur natural con frutas y granola es ideal para un postre ligero o incluso un desayuno saludable. Añadí frutas de temporada como arándanos, frambuesas o duraznos, y un poco de granola casera para dar textura y energía.

4 Mousse de frutilla sin azúcar

Preparar un mousse de frutilla natural es más fácil de lo que parece. Solo necesitás frutillas, yogur o queso crema bajo en grasa y gelatina sin sabor. Licuá los ingredientes, deja enfriar y disfruta de un postre cremoso y ligero, sin azúcar añadida.

5 Helados de fruta caseros

Los helados de fruta natural son perfectos para los días calurosos. Solo necesitás licuar frutas como mango, frutilla o plátano, verter la mezcla en moldes y congelar. Puedes agregar un toque de yogur o jugo de naranja para mejorar la textura y el sabor.

image
Helados de fruta caseros, ideales para hacer en familia

Consejos finales

  • Utilizá frutas de temporada para potenciar sabor y frescura.

  • Evitá azúcar refinada; optá por miel o stevia.

  • Incorporá semillas y frutos secos para aumentar proteínas y grasas saludables.

