Tomá nota

¿Fan de las milanesas?: mirá cómo hacerlas y evitar que se sequen en el horno

La reinvención de platos tradicionales hacia versiones más saludables no es una tarea sencilla. Desde la selección de ingredientes hasta la técnica de cocción, cada detalle marca la diferencia en el sabor y valor nutricional del plato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo hacer unas buenas milanesas.

Cómo hacer unas buenas milanesas.

La milanesa es, sin dudas, uno de los platos más icónicos de la gastronomía argentina. Su crujiente capa dorada y su jugosidad interna son una combinación que no tiene comparación. Sin embargo, el desafío de mantener estas características al prepararlas al hornosin recurrir a la fritura– exige más que solo reemplazar el aceite por calor. Para que el resultado final sea tan sabroso y suculento como la receta original, es necesario tomar en cuenta detalles que pueden hacer la diferencia.

  • Pasos clave para lograr milanesas al horno perfectas

La receta básica para cocinar milanesas al horno no es complicada, pero sí requiere de algunos cuidados. Según el portal Serious Eats, la clave está en obtener un dorado perfecto sin perder la jugosidad del interior. En primer lugar, es fundamental precalentar el horno entre 180° y 200° C para que la cocción sea uniforme desde el comienzo. Una vez que el horno esté a la temperatura ideal, se debe preparar la bandeja de cocción: esparcir una capa de aceite de girasol o vegetal sobre la superficie ayuda a que las milanesas no se adhieran y facilita el proceso de limpieza posterior.

El siguiente paso es colocar las milanesas (ya empanadas) sobre la bandeja, asegurándose de que estén bien separadas entre sí. Esto permite una cocción pareja, ya que cada pieza recibe el calor de manera uniforme. Para garantizar una textura crujiente, Bon Appétit sugiere rociar las piezas con una pequeña cantidad de aceite por encima antes de llevarlas al horno.

El truco más importante, sin embargo, radica en usar el papel de aluminio. Durante los primeros 15 minutos de cocción, se recomienda cubrir las milanesas con este material. El papel de aluminio actúa como una tapa que retiene el vapor, lo que ayuda a conservar la humedad interna y previene el secado. Pasado este tiempo, se retira el papel y se da vuelta a las piezas, dejándolas dorar durante unos 5 minutos más sin cubrir, lo que resulta en una corteza dorada y crocante.

El resultado es una milanesa al horno jugosa por dentro, crujiente por fuera, sin necesidad de recurrir a la fritura ni a un exceso de aceite.

  • El truco de Jamie Oliver para evitar el secado

Uno de los temores más comunes a la hora de preparar milanesas al horno es que la carne se reseque, perdiendo la jugosidad que caracteriza a este plato. El chef británico Jamie Oliver, conocido por su enfoque práctico y efectivo en la cocina, tiene un truco infalible para evitarlo: la doble protección.

El primer paso consiste en rociar las milanesas con un poco de aceite tanto por debajo (sobre la bandeja) como por encima de las piezas antes de hornearlas. Esta capa extra de aceite ayuda a formar una corteza crujiente y mantiene la humedad interna. Además, como mencionamos antes, el papel de aluminio es un aliado indispensable en esta técnica. Al cubrir las milanesas durante los primeros minutos de cocción, se retiene el vapor, lo que asegura que la carne permanezca tierna.

  • Cómo evitar que se peguen

Otro inconveniente frecuente al preparar milanesas al horno es que se adhieran a la bandeja, lo que puede arruinar el empanizado y dificultar su retiro. Para prevenirlo, la clave está en el aceite. Antes de colocar las milanesas en la bandeja, es importante esparcir una fina capa de aceite sobre la superficie. Este gesto previene que el empanizado se pegue y también contribuye a conseguir una textura crujiente en el lado de contacto con la bandeja.

Además, esta técnica es práctica porque permite mover las piezas si fuera necesario sin que se rompan. Esto se aplica tanto para milanesas de carne o pollo como para versiones vegetarianas, lo que convierte este método en una solución universal para todos los gustos.

  • Conclusión y cómo hacer unas buenas milanesas

Las milanesas al horno son una excelente opción para quienes buscan una alternativa más saludable a la versión frita sin sacrificar sabor ni textura. Siguiendo algunos pasos simples pero clave, como el uso de aceite, el papel de aluminio y el control de la temperatura, es posible disfrutar de una milanesa dorada, crujiente y jugosa, apta para todos los paladares. Con estos trucos, lo único que resta es disfrutar del plato más tradicional de la mesa argentina, ahora más saludable que nunca.

