La tarta de brócoli que es muy fácil de hacer y riquísima: mirá la receta

Si estás buscando una receta fácil de tarta de brócoli, esta propuesta es ideal: rápida, saludable y deliciosa. Perfecta para la cena, el almuerzo de los chicos o para llevar a un picnic. El brócoli, muchas veces el vegetal más odiado por los niños, se transforma en esta tarta salada en un plato irresistible. Gracias a una cocción rápida en agua hirviendo, se mantiene su color verde intenso y sus propiedades nutricionales, evitando ese típico olor fuerte que a veces desprende.