sábado 20 de septiembre 2025

¡Delicioso!

La tarta de brócoli que es muy fácil de hacer y riquísima: mirá la receta

Rápida, saludable y deliciosa, esta tarta de brócoli es la opción ideal para una cena ligera, un almuerzo para los chicos o un picnic. Fácil de preparar, combina el sabor del brócoli con quesos cremosos y una costra crocante que encanta a grandes y chicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tarta brocoli recetas faciles

Si estás buscando una receta fácil de tarta de brócoli, esta propuesta es ideal: rápida, saludable y deliciosa. Perfecta para la cena, el almuerzo de los chicos o para llevar a un picnic. El brócoli, muchas veces el vegetal más odiado por los niños, se transforma en esta tarta salada en un plato irresistible. Gracias a una cocción rápida en agua hirviendo, se mantiene su color verde intenso y sus propiedades nutricionales, evitando ese típico olor fuerte que a veces desprende.

Además, el brócoli es un superalimento: rico en vitaminas, fibras y antioxidantes. Combinado con quesos cremosos y un toque de limón, esta tarta es nutritiva y deliciosa.

Ingredientes para una tartera de 26 centímetros

  • 1 paquete grande de brócoli
  • 3 huevos
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas grandes de queso crema
  • 100 g de queso cremoso
  • Queso rallado
  • Pan rallado
  • Sal y pimienta
  • Nuez moscada (fresca o molida)
  • Ralladura de medio limón
  • Masa de tarta (comprada o casera)

Cómo preparar la tarta de brócoli paso a paso

  1. Blanquear el brócoli: separar en “arbolitos” y hervir 1 minuto en agua. Colar y reservar.
  2. Mezclar los huevos y el queso: en un bol, picar el ajo, agregar los huevos y batir. Añadir el queso crema, sal, pimienta, nuez moscada y ralladura de limón.
  3. Preparar la masa: forrar un molde de tarta y volcar la mezcla de huevo y queso.
  4. Agregar el brócoli y más queso: distribuir los arbolitos de brócoli, colocar el queso cremoso en trozos, espolvorear con queso rallado y un puñado de pan rallado para una costra crocante.
  5. Hornear: llevar al horno medio hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Consejos para una tarta de brócoli más ligera

  • Usar masa de tarta light y queso crema bajo en grasa para una opción más liviana.
  • Se puede preparar con antelación y guardar en la heladera o congelar en porciones.
  • Ideal para niños y adultos, esta tarta combina sabor, nutrición y practicidad.

Con esta receta de tarta de brócoli fácil y deliciosa, incluso los más pequeños querrán repetir. Perfecta para sorprender en la cocina con un plato saludable y sabroso.

