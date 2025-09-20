La tarta de brócoli que es muy fácil de hacer y riquísima: mirá la receta

Si estás buscando una receta fácil de tarta de brócoli, esta propuesta es ideal: rápida, saludable y deliciosa. Perfecta para la cena, el almuerzo de los chicos o para llevar a un picnic. El brócoli, muchas veces el vegetal más odiado por los niños, se transforma en esta tarta salada en un plato irresistible. Gracias a una cocción rápida en agua hirviendo, se mantiene su color verde intenso y sus propiedades nutricionales, evitando ese típico olor fuerte que a veces desprende.
Además, el brócoli es un superalimento: rico en vitaminas, fibras y antioxidantes. Combinado con quesos cremosos y un toque de limón, esta tarta es nutritiva y deliciosa.
Ingredientes para una tartera de 26 centímetros
- 1 paquete grande de brócoli
- 3 huevos
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas grandes de queso crema
- 100 g de queso cremoso
- Queso rallado
- Pan rallado
- Sal y pimienta
- Nuez moscada (fresca o molida)
- Ralladura de medio limón
- Masa de tarta (comprada o casera)
Cómo preparar la tarta de brócoli paso a paso
- Blanquear el brócoli: separar en “arbolitos” y hervir 1 minuto en agua. Colar y reservar.
- Mezclar los huevos y el queso: en un bol, picar el ajo, agregar los huevos y batir. Añadir el queso crema, sal, pimienta, nuez moscada y ralladura de limón.
- Preparar la masa: forrar un molde de tarta y volcar la mezcla de huevo y queso.
- Agregar el brócoli y más queso: distribuir los arbolitos de brócoli, colocar el queso cremoso en trozos, espolvorear con queso rallado y un puñado de pan rallado para una costra crocante.
- Hornear: llevar al horno medio hasta que la masa esté dorada y crujiente.
Consejos para una tarta de brócoli más ligera
- Usar masa de tarta light y queso crema bajo en grasa para una opción más liviana.
- Se puede preparar con antelación y guardar en la heladera o congelar en porciones.
- Ideal para niños y adultos, esta tarta combina sabor, nutrición y practicidad.
Con esta receta de tarta de brócoli fácil y deliciosa, incluso los más pequeños querrán repetir. Perfecta para sorprender en la cocina con un plato saludable y sabroso.