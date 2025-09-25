jueves 25 de septiembre 2025

Gastronomía

Además del asado, conocé las tres recetas fáciles para sacarle jugo a la parrilla

Si creías que la parrilla solo sirve para el clásico asado, estas tres recetas te demostrarán que se pueden preparar platos variados, deliciosos y fáciles de hacer al fuego. Descubrí cómo aprovechar al máximo tu parrilla y sorprender a todos en la mesa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
parrilla recetas faciles

La parrilla es mucho más que carne. Es un aliado versátil para preparar comidas llenas de sabor. Con estas recetas fáciles y rápidas, vas a poder disfrutar de platos variados sin complicarte.

1. Verduras a la parrilla con hierbas

Cortá zucchini, pimientos, berenjenas y cebolla en rodajas, pincelá con aceite de oliva y condimentá con romero, tomillo y sal. Cociná directamente sobre la parrilla hasta que estén tiernas y doradas. Esta opción saludable y colorida acompaña cualquier plato principal y es perfecta para quienes buscan alternativas vegetarianas.

2. Brochettes de pollo y vegetales

Intercalá trozos de pollo con pimientos, cebolla y champiñones en palitos de brochette. Mariná con ajo, limón y especias antes de grillar. El resultado es un plato rápido, sabroso y ideal para compartir con familia o amigos durante la parrillada. Incorporar proteínas y vegetales en la parrilla es una forma fácil de preparar comidas completas.

3. Papas envueltas en papel aluminio

Cortá papas en rodajas o cubos, mezclá con manteca, sal, pimienta y romero, y cerrá bien en papel aluminio. Cociná sobre las brasas durante unos 30 minutos. Quedan tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera, convirtiéndose en una guarnición clásica para parrilla que nunca falla.

