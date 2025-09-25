Además del asado, conocé las tres recetas fáciles para sacarle jugo a la parrilla

La parrilla es mucho más que carne . Es un aliado versátil para preparar comidas llenas de sabor. Con estas recetas fáciles y rápidas, vas a poder disfrutar de platos variados sin complicarte.

Cortá zucchini, pimientos, berenjenas y cebolla en rodajas, pincelá con aceite de oliva y condimentá con romero, tomillo y sal. Cociná directamente sobre la parrilla hasta que estén tiernas y doradas. Esta opción saludable y colorida acompaña cualquier plato principal y es perfecta para quienes buscan alternativas vegetarianas.

2. Brochettes de pollo y vegetales

Intercalá trozos de pollo con pimientos, cebolla y champiñones en palitos de brochette. Mariná con ajo, limón y especias antes de grillar. El resultado es un plato rápido, sabroso y ideal para compartir con familia o amigos durante la parrillada. Incorporar proteínas y vegetales en la parrilla es una forma fácil de preparar comidas completas.

3. Papas envueltas en papel aluminio

Cortá papas en rodajas o cubos, mezclá con manteca, sal, pimienta y romero, y cerrá bien en papel aluminio. Cociná sobre las brasas durante unos 30 minutos. Quedan tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera, convirtiéndose en una guarnición clásica para parrilla que nunca falla.