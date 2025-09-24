miércoles 24 de septiembre 2025

Guía práctica

Tres recetas caseras de cócteles 'bien sanjuaninos' para disfrutar con amigos en primavera

Aprovechar la materia prima local para preparar cócteles caseros es una excelente manera de celebrar la estación en buena compañía

Por Mario Godoy
San Juan cuenta con una infinidad de materia prima para preparar ricas recetas de cócteles en primavera.

La primavera en San Juan es una estación llena de belleza natural, con vastos viñedos, frutos autóctonos y sabores únicos que reflejan la riqueza de la provincia. Aprovechar los ingredientes locales para preparar cócteles caseros es una excelente manera de celebrar la estación en buena compañía. Aquí te presentamos tres recetas con materia prima bien sanjuanina que sorprenderán a tus amigos.

1. Cóctel de uva San Juan y menta

San Juan es famosa por sus excelentes vinos y uvas de calidad. Aprovechá para crear un refrescante cóctel. Solo necesitás unas uvas tintas o moradas, que machacarás suavemente para extraer su jugo, y mezclarás con un poco de soda y unas hojas de menta fresca. Añadí un toque de miel para endulzar. Serví en un vaso con hielo y disfrutá de un sabor auténtico y natural, ideal para las tardes primaverales.

2. Mimosa de naranjas dulces y miel de San Juan

Los cítricos sanjuaninos, como las naranjas y pomelos, son muy aromáticos y dulces. Para preparar esta mimosa, mezclá jugo recién exprimido de naranjas de la zona con un poco de sidra natural o vino espumoso, y endulzá con miel local. Decorá con una rodaja de naranja y algunas hojas de hierba buena. Es un brindis perfecto para levantar el ánimo y sacar lo mejor de la fruta local.

3. Cóctel de durazno de San Juan y agua mineral

Los duraznos son otro de los frutos emblemáticos de San Juan, utilizados tanto en postres como en bebidas. Para un cóctel sencillo pero delicioso, licúa duraznos frescos con un poco de azúcar y soda. Serví en copas altas con hielo y una rodaja de durazno en el borde. Es una opción muy refrescante y natural, ideal para disfrutar en reuniones al aire libre con vista a las montañas y la naturaleza sanjuanina.

