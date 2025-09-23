Mirá cómo podés hacerte un asadito en pocos minutos y sin tener que prender el fuego

El asado es una de las tradiciones más queridas por los argentinos. Sin embargo, no siempre se puede prender la parrilla: ya sea por falta de espacio, de tiempo o por el clima, muchas veces hay que buscar alternativas. En esos casos, el horno aparece como una solución ideal para seguir disfrutando de un buen corte de carne sin resignar sabor.

Hacer asado al horno permite tener mayor control sobre la cocción, evitar el humo en espacios cerrados y lograr una experiencia más cómoda y segura, perfecta para cualquier día de la semana.

-Cómo hacer asado rápido al horno

Te compartimos una receta fácil, rápida y rendidora, ideal para una comida familiar o un almuerzo con amigos.

Ingredientes:

* 1 kg de carne para asado (puede ser costilla, vacío o tira).

* Sal gruesa y pimienta a gusto.

* 2 cucharadas de aceite de oliva.

* Opcional: hierbas aromáticas como romero o tomillo, o un toque de chimichurri.

-Preparación paso a paso:

1. Precalentá el horno a 200° (temperatura fuerte).

2. Salpimentá la carne y untala con el aceite de oliva. Si te gustan las hierbas, este es el momento de sumarlas.

3. Poné la carne en una fuente para horno, con la parte de la grasa hacia arriba**. Esto ayuda a que el corte se dore bien por fuera y se mantenga jugoso por dentro.

4. Cociná durante 20 a 30 minutos, según el grosor, hasta que se forme una costra dorada y crocante.

5. Bajá la temperatura a 180° y horneá por 10 a 15 minutos más.

6. Retirá, dejá reposar la carne unos 5 minutos, cortá en porciones y serví con chimichurri, papas, ensalada o la guarnición que más te guste.

-Un clásico adaptado a la vida moderna

Esta versión exprés del asado es ideal para quienes aman la carne bien hecha pero no pueden dedicarle horas al fuego. Aunque nada reemplaza el sabor único de la leña, el horno ofrece una alternativa sabrosa, práctica y al alcance de todos.