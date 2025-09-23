martes 23 de septiembre 2025

Un manjar

¡No lo vas a poder creer!: los increíbles beneficios de comer chinchulines

Aprende a seleccionar chinchulines frescos y a cocinarlos a la parrilla para aprovechar su sabor y beneficios nutricionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los beneficios de comer chinchulines 

Los chinchulines son una de las achuras más populares en los asados y, además de su sabor, ofrecen numerosos beneficios para la salud. Son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales, lo que los convierte en un complemento ideal para cualquier comida a la parrilla.

Beneficios de comer chinchulines

  • Alto contenido proteico: favorece el crecimiento muscular, la reparación de tejidos y el correcto funcionamiento del organismo.

  • Ricos en vitaminas y minerales: contienen vitamina B12, hierro y zinc, nutrientes esenciales que ayudan a la producción de energía, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la salud general.

  • Colágeno natural: su consumo puede contribuir a la salud de las articulaciones y la elasticidad de la piel.

  • Mejora la digestión: al incluirlos en la dieta, pueden apoyar la función digestiva y aportar nutrientes de alta calidad.

Cómo elegir chinchulines frescos

Para aprovechar al máximo su sabor y beneficios, es importante elegir chinchulines frescos y de buena calidad:

  • Deben tener un color blanco pálido y una textura firme.

  • El olor debe ser ligero y agradable, no fuerte ni desagradable.

  • Evita los chinchulines descoloridos, viscosos o duros, ya que pueden ser difíciles de preparar y carecer de sabor.

Consejos para prepararlos a la parrilla

Los chinchulines requieren tiempo de cocción para quedar en su punto:

  • Cocínalos al menos una hora para que queden bien crocantes.

  • Sazona con sal y limón para potenciar su sabor.

  • Suelen servirse al inicio del asado, junto a mollejas y riñoncitos, antes de los chorizos y la morcilla.

Los chinchulines son económicos, fáciles de conseguir y deliciosos, convirtiéndose en un imprescindible de cualquier parrillada tradicional.

