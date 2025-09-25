jueves 25 de septiembre 2025

Recetas

Acelga vs. espinaca: cómo diferenciarlas y cuál elegir para cada receta

Aunque suelen confundirse por su parecido, la acelga y la espinaca tienen diferencias claras en sabor, textura y valor nutricional. Descubrí qué plato queda mejor con cada una.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-25 190831

La acelga y la espinaca son dos verduras muy presentes en la mesa de los argentinos, especialmente en dietas equilibradas y preparaciones caseras. Sin embargo, no son pocas las personas que, al momento de comprarlas, dudan si realmente existe una diferencia entre ambas.

La confusión es entendible: las dos son de color verde intenso y comparten usos similares en la cocina. Pero lo cierto es que no son iguales y presentan contrastes tanto en el sabor como en la textura y los nutrientes que aportan.

image

Cómo reconocer la acelga

La acelga se caracteriza por sus hojas grandes, anchas y de tallos blancos y gruesos. Es una verdura de aspecto más robusto, con pencas firmes que mantienen su consistencia incluso después de la cocción.

Cómo identificar la espinaca

En cambio, la espinaca tiene un aspecto mucho más delicado. Sus hojas son pequeñas, finas y tiernas, de un verde oscuro uniforme y sin tallos tan marcados. Al cocinarla, pierde volumen rápidamente y se vuelve muy blanda.

Qué receta preparar con cada una

image

  • Acelga: gracias a su sabor suave con un ligero dejo terroso, es perfecta para tartas, guisos y rellenos. Sus hojas y pencas pueden aprovecharse juntas o por separado.

  • Espinaca: al ser más fresca y marcada en el gusto, resulta ideal para ensaladas crudas, salteados rápidos o como relleno de pastas y carnes.

En conclusión, tanto la acelga como la espinaca son opciones saludables y versátiles, pero cada una potencia mejor ciertos platos. La clave está en conocer sus diferencias para aprovechar al máximo sus cualidades en la cocina.

