viernes 26 de septiembre 2025

Tiempo de cocinar

Cómo hacer galletitas de queso y orégano caseras en simples pasos

Descubrí la receta más práctica para hornear galletas saladas con mucho sabor. Una opción versátil para acompañar tus comidas o disfrutar con una infusión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Deliciosas galletas de queso y orégano

Deliciosas galletas de queso y orégano

Si buscás algo simple, aromático y lleno de sabor, estas galletitas de queso con orégano son la opción perfecta. Tienen una textura crocante por fuera, tierna por dentro y un gusto irresistible que combina muy bien con picadas, meriendas saladas o como snack a cualquier hora del día.

Lo mejor es que se preparan con ingredientes básicos que seguramente ya tenés en casa: harina, manteca, queso rallado y orégano. En pocos pasos podés obtener unas galletas caseras que van a enamorar a toda la familia.

Son rápidas, fáciles y muy versátiles: podés sumarlas a una tabla de quesos, compartir en una reunión o simplemente disfrutarlas con un mate, un té o hasta con una copa de vino.

Ingredientes para las galletas de queso

  • 300 g de harina 000

  • 300 g de manteca a temperatura ambiente

  • 300 g de queso parmesano rallado

  • Orégano seco, cantidad a gusto

Tip: recordá sacar la manteca de la heladera al menos una hora antes, para que esté blanda al momento de usarla.

Cómo darles un toque especial

  • Espolvoreá orégano por encima antes de hornear para realzar el aroma.

  • Sumá una pizca de pimienta negra o un poco de ajo en polvo para potenciar el sabor.

Paso a paso: cómo hacer galletitas de queso y orégano

image
En simples pasos, cómo preparar éstas ricas galletas

En simples pasos, cómo preparar éstas ricas galletas

  • Precalentá el horno a 180 °C.

  • En un bowl grande, mezclá la harina con el queso rallado.

  • Agregá la manteca blanda y el orégano. Uní con las manos hasta formar una masa pareja.

  • Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta dejarla de unos 2 cm de grosor.

  • Cortá las galletitas con un cortante, un vaso o el molde que prefieras.

  • Colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca.

  • Horneá de 12 a 15 minutos, hasta que se vean doradas.

  • Retirá, dejá enfriar sobre una rejilla y servilas tibias o frías.

Podés disfrutarlas solas, con queso crema, manteca o tu dip preferido.

