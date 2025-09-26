Cómo hacer galletitas de queso y orégano caseras en simples pasos

Si buscás algo simple, aromático y lleno de sabor, estas galletitas de queso con orégano son la opción perfecta. Tienen una textura crocante por fuera, tierna por dentro y un gusto irresistible que combina muy bien con picadas, meriendas saladas o como snack a cualquier hora del día.
Lo mejor es que se preparan con ingredientes básicos que seguramente ya tenés en casa: harina, manteca, queso rallado y orégano. En pocos pasos podés obtener unas galletas caseras que van a enamorar a toda la familia.
Son rápidas, fáciles y muy versátiles: podés sumarlas a una tabla de quesos, compartir en una reunión o simplemente disfrutarlas con un mate, un té o hasta con una copa de vino.
Ingredientes para las galletas de queso
-
300 g de harina 000
-
300 g de manteca a temperatura ambiente
-
300 g de queso parmesano rallado
-
Orégano seco, cantidad a gusto
Tip: recordá sacar la manteca de la heladera al menos una hora antes, para que esté blanda al momento de usarla.
Cómo darles un toque especial
Paso a paso: cómo hacer galletitas de queso y orégano
image
En simples pasos, cómo preparar éstas ricas galletas
-
Precalentá el horno a 180 °C.
-
En un bowl grande, mezclá la harina con el queso rallado.
-
Agregá la manteca blanda y el orégano. Uní con las manos hasta formar una masa pareja.
-
Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta dejarla de unos 2 cm de grosor.
-
Cortá las galletitas con un cortante, un vaso o el molde que prefieras.
-
Colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca.
-
Horneá de 12 a 15 minutos, hasta que se vean doradas.
-
Retirá, dejá enfriar sobre una rejilla y servilas tibias o frías.
Podés disfrutarlas solas, con queso crema, manteca o tu dip preferido.