Cómo hacer galletitas de queso y orégano caseras en simples pasos

Si buscás algo simple, aromático y lleno de sabor, estas galletitas de queso con orégano son la opción perfecta. Tienen una textura crocante por fuera, tierna por dentro y un gusto irresistible que combina muy bien con picadas, meriendas saladas o como snack a cualquier hora del día.

Lo mejor es que se preparan con ingredientes básicos que seguramente ya tenés en casa: harina, manteca, queso rallado y orégano. En pocos pasos podés obtener unas galletas caseras que van a enamorar a toda la familia.

Son rápidas, fáciles y muy versátiles: podés sumarlas a una tabla de quesos, compartir en una reunión o simplemente disfrutarlas con un mate, un té o hasta con una copa de vino.

Ingredientes para las galletas de queso

300 g de harina 000

300 g de manteca a temperatura ambiente

300 g de queso parmesano rallado

Orégano seco, cantidad a gusto

Tip: recordá sacar la manteca de la heladera al menos una hora antes, para que esté blanda al momento de usarla.

Cómo darles un toque especial

Espolvoreá orégano por encima antes de hornear para realzar el aroma.

Sumá una pizca de pimienta negra o un poco de ajo en polvo para potenciar el sabor.

Paso a paso: cómo hacer galletitas de queso y orégano

image En simples pasos, cómo preparar éstas ricas galletas

Precalentá el horno a 180 °C.

En un bowl grande, mezclá la harina con el queso rallado.

Agregá la manteca blanda y el orégano. Uní con las manos hasta formar una masa pareja.

Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta dejarla de unos 2 cm de grosor.

Cortá las galletitas con un cortante, un vaso o el molde que prefieras.

Colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca.

Horneá de 12 a 15 minutos, hasta que se vean doradas.

Retirá, dejá enfriar sobre una rejilla y servilas tibias o frías.

Podés disfrutarlas solas, con queso crema, manteca o tu dip preferido.