Nuevos horarios y tres experiencias imperdibles para recorrer Ischigualasto este verano

Con la llegada del período estival, el Parque Provincial Ischigualasto —uno de los destinos turísticos más emblemáticos de San Juan y reconocido como Patrimonio de la Humanidad— anunció la implementación de nuevos horarios para sus excursiones. Las disposiciones estarán vigentes desde el 1 de diciembre hasta el 20 de marzo de 2026 , con el objetivo de mejorar la distribución de visitantes y favorecer recorridos en momentos de temperaturas más moderadas.

Los horarios de ingreso establecidos para esta temporada serán: 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h y 17 h , tanto por la mañana como por la tarde, permitiendo una visita más cómoda y segura en un entorno donde el clima puede ser exigente.

Excursiones para descubrir Ischigualasto

El parque ofrece diferentes alternativas para disfrutar de sus paisajes únicos y su valor geológico excepcional.

• Circuito Río Salado

Es una propuesta que combina tramos en vehículo con senderismo por el antiguo cauce del río. El recorrido sorprende con sectores de vegetación, formaciones naturales y un final imponente que incluye un salto de agua y una laguna esmeralda.

Duración: aproximadamente 2 horas y media.

Dificultad: media.

Requisitos: reserva previa.

Apta para: mayores de 10 años.

Horarios: entre las 8 h y las 16 h.

• Caminata al Cerro Morado

Ideal para amantes del trekking y las vistas panorámicas. La caminata conduce hasta la cima del Cerro Morado, el punto más alto de Ischigualasto, a 1.800 msnm, desde donde se aprecia un relieve multicolor inigualable.

Distancia: 5,73 kilómetros.

Duración: cerca de 3 horas.

Dificultad: alta.

Apta para: mayores de 14 años.

Requisitos: reserva previa.

Horario: salida única a las 8 h.

• Circuito de Mountain Bike

Una experiencia más dinámica para explorar zonas menos transitadas del parque. El recorrido abarca 12 kilómetros y permite atravesar sectores llenos de contrastes y silencio.

Duración: 1 hora y media.

Dificultad: media-alta.

Apta para: mayores de 14 años.

Requisitos: reserva previa.

Horario: 16:30 h.

Reservas y consultas

Todas las excursiones requieren reserva previa. Para informes o para asegurar un lugar, los interesados pueden comunicarse a:

Teléfonos: 264-457 0879 / 264-418 6119

Correo electrónico: [email protected]

Con estas propuestas, Ischigualasto se prepara para recibir a turistas de todo el país durante la temporada de verano y seguir ofreciendo experiencias únicas en uno de los paisajes más fascinantes de Argentina.