Nuevos horarios y tres experiencias imperdibles para recorrer Ischigualasto este verano

Con la llegada del período estival, el Parque Provincial Ischigualasto —uno de los destinos turísticos más emblemáticos de San Juan y reconocido como Patrimonio de la Humanidad— anunció la implementación de nuevos horarios para sus excursiones. Las disposiciones estarán vigentes desde el 1 de diciembre hasta el 20 de marzo de 2026, con el objetivo de mejorar la distribución de visitantes y favorecer recorridos en momentos de temperaturas más moderadas.
Los horarios de ingreso establecidos para esta temporada serán: 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h y 17 h, tanto por la mañana como por la tarde, permitiendo una visita más cómoda y segura en un entorno donde el clima puede ser exigente.
Excursiones para descubrir Ischigualasto
El parque ofrece diferentes alternativas para disfrutar de sus paisajes únicos y su valor geológico excepcional.
• Circuito Río Salado
Es una propuesta que combina tramos en vehículo con senderismo por el antiguo cauce del río. El recorrido sorprende con sectores de vegetación, formaciones naturales y un final imponente que incluye un salto de agua y una laguna esmeralda.
Duración: aproximadamente 2 horas y media.
Dificultad: media.
Requisitos: reserva previa.
Apta para: mayores de 10 años.
Horarios: entre las 8 h y las 16 h.
• Caminata al Cerro Morado
Ideal para amantes del trekking y las vistas panorámicas. La caminata conduce hasta la cima del Cerro Morado, el punto más alto de Ischigualasto, a 1.800 msnm, desde donde se aprecia un relieve multicolor inigualable.
Distancia: 5,73 kilómetros.
Duración: cerca de 3 horas.
Dificultad: alta.
Apta para: mayores de 14 años.
Requisitos: reserva previa.
Horario: salida única a las 8 h.
• Circuito de Mountain Bike
Una experiencia más dinámica para explorar zonas menos transitadas del parque. El recorrido abarca 12 kilómetros y permite atravesar sectores llenos de contrastes y silencio.
Duración: 1 hora y media.
Dificultad: media-alta.
Apta para: mayores de 14 años.
Requisitos: reserva previa.
Horario: 16:30 h.
Reservas y consultas
Todas las excursiones requieren reserva previa. Para informes o para asegurar un lugar, los interesados pueden comunicarse a:
Teléfonos: 264-457 0879 / 264-418 6119
Correo electrónico: [email protected]
Con estas propuestas, Ischigualasto se prepara para recibir a turistas de todo el país durante la temporada de verano y seguir ofreciendo experiencias únicas en uno de los paisajes más fascinantes de Argentina.