sábado 29 de noviembre 2025

Un pervertido

Detienen a un sujeto acusado de abusar a su hija por más de 30 años

Producto de esos ultrajes, la joven tuvo dos hijos. La denunciante expresó que los ultrajes comenzaron cuando ella tenía 6 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 59 años fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de haber abusado sexualmente de su hija durante casi tres décadas y de tener dos hijos fruto de esos abusos. La captura se produjo tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima, una mujer que actualmente tiene 35 años, quien relató haber sufrido abusos desde los seis años mientras vivía junto a su familia en una vivienda en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Además, tuvo dos hijos con su propio padre, situación que se mantuvo oculta durante años por el silencio del entorno familiar.

Según el reporte policial, la víctima pudo realizar la denuncia tras iniciar una relación sentimental y confiarle lo ocurrido a su actual pareja, lo que motivó que tomara impulso y acudiera a la Justicia.

image

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, que conduce el juez Nicolás Ceballos.

La Justicia libró un un pedido de captura nacional para el acusado por el delito de abuso sexual agravado. Y le encomendó la tarea de localizarlo a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Tras analizar toda la información reunida durante la investigación, los detectives llegaron al dato de que el sospechoso se encontraba residiendo en un domicilio de la ciudad entrerriana de San José.

Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón de Entre Ríos -dirigido por el juez Jesús David Alexis Penayo-, los federales llevaron a cabo tareas de campo en la vivienda señalada hasta que observaron al sospechoso salir del lugar.

Así, lo detuvieron sobre la vía pública, cuando caminaba por la calle 17 de agosto al 2800. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

