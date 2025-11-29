ARCA establece límites para transferencias y billeteras virtuales: alertan sobre control y sanciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores límite para realizar transferencias bancarias y a través de billeteras virtuales. Todas las entidades están obligadas a ofrecer cierta información si se sobrepasan los montos, pero existe una que el organismo no puede controlar de forma directa.

Cuando se sobrepasan los límites de transferencia, ARCA podrá iniciar una investigación, porque solicitará documentación que justifique los movimientos. Sin embargo, en caso de no tenerlos, los contribuyentes recibirán sanciones, como la retención de sus operaciones.

Por qué ARCA controla movimientos en billeteras virtuales

La razón más importante por parte de ARCA para imponer estos límites de transferencia es prevenir evasiones y procurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. De esta manera, también se aseguran de que todos los movimientos tengan orígenes lícitos y no se trate de intentos de lavado de dinero.

En caso de exceder dichos límites, el organismo podrá solicitar los siguientes documentos respaldatorios:

Recibos de sueldo.

Constancias de jubilación.

Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o servicios.

Registros de transferencias anteriores.

Cuál es la billetera virtual que ARCA no puede controlar:

La billetera virtual que el organismo no puede controlar directamente en PayPal, proveniente de Estados Unidos. Esto se debe a que no cuenta con una sede física en Argentina y ni convenio de intercambio de información, por lo que ARCA no puede observar datos de cuentas o transacciones internas.

No obstante, esto no significa que la institución tenga el acceso completamente denegado. En caso de realizar una transacción desde la billetera digital mencionada a otras locales, ARCA podrá detectar el movimiento, por lo que se recomienda respetar los montos límites de todas maneras.

Límites de transferencia de ARCA en el monotributo

Tanto para los monotributistas como para los demás contribuyentes de ARCA, el monto máximo de transferencias entre billeteras virtuales alcanza los $50.000.000 mensuales para personas físicas y los $30.000.000 para las jurídicas. Se observarán los ingresos y egresos totales registrados en el período a informar y el saldo final mensual, para lo que también se tendrán en cuenta los importes positivos y negativos.

Fuente: Ámbito.