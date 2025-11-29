sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

ARCA establece límites para transferencias y billeteras virtuales: alertan sobre control y sanciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó los montos máximos permitidos y los documentos que podrán solicitar ante excedentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores límite para realizar transferencias bancarias y a través de billeteras virtuales. Todas las entidades están obligadas a ofrecer cierta información si se sobrepasan los montos, pero existe una que el organismo no puede controlar de forma directa.

Lee además
el hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en la serena, en el foco de los medios nacionales
Repercusiones

El hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en La Serena, en el foco de los medios nacionales
Una amenaza de masacre provocó la suspensión de la Universidad de La Plata 
Preocupante advertencia

Una amenaza de "masacre a tiros" en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

Cuando se sobrepasan los límites de transferencia, ARCA podrá iniciar una investigación, porque solicitará documentación que justifique los movimientos. Sin embargo, en caso de no tenerlos, los contribuyentes recibirán sanciones, como la retención de sus operaciones.

Por qué ARCA controla movimientos en billeteras virtuales

La razón más importante por parte de ARCA para imponer estos límites de transferencia es prevenir evasiones y procurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. De esta manera, también se aseguran de que todos los movimientos tengan orígenes lícitos y no se trate de intentos de lavado de dinero.

En caso de exceder dichos límites, el organismo podrá solicitar los siguientes documentos respaldatorios:

Recibos de sueldo.

Constancias de jubilación.

Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o servicios.

Registros de transferencias anteriores.

Cuál es la billetera virtual que ARCA no puede controlar:

La billetera virtual que el organismo no puede controlar directamente en PayPal, proveniente de Estados Unidos. Esto se debe a que no cuenta con una sede física en Argentina y ni convenio de intercambio de información, por lo que ARCA no puede observar datos de cuentas o transacciones internas.

No obstante, esto no significa que la institución tenga el acceso completamente denegado. En caso de realizar una transacción desde la billetera digital mencionada a otras locales, ARCA podrá detectar el movimiento, por lo que se recomienda respetar los montos límites de todas maneras.

Límites de transferencia de ARCA en el monotributo

Tanto para los monotributistas como para los demás contribuyentes de ARCA, el monto máximo de transferencias entre billeteras virtuales alcanza los $50.000.000 mensuales para personas físicas y los $30.000.000 para las jurídicas. Se observarán los ingresos y egresos totales registrados en el período a informar y el saldo final mensual, para lo que también se tendrán en cuenta los importes positivos y negativos.

Fuente: Ámbito.

Temas
Seguí leyendo

El violento robo a 60 pasajeros en Chile provocó la caída de varios tours de compra por miedo

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

ATE convocó a un paro nacional para el día en que se trate la reforma laboral

El último posteo de la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

Un juez, a contrarreloj, le salvó la vida a un bebé luego de autorizar una cirugía que rechazaban sus padres

Quién es Nicolás Payarola, "el Lotocki de los abogados" que asistió a Wanda Nara y L-Gante, ahora preso por estafas

Pánico en La Rioja por voraces incendios: el presunto autor quedó identificado

Tragedia en Mar del Plata: una periodista falleció tras caer en un acantilado de 25 metros

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Te Puede Interesar

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Por Carla Acosta
El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan video
Relevamiento

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"