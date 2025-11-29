Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

La novela de “Los Borges” sanjuaninos es de nunca acabar. Cuando parecía que los problemas del matrimonio —ahora separado y cada uno en su casa con prisión domiciliaria— habían terminado, un nuevo capítulo reavivó la particular historia de desamor, droga y venganza entre Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola en Chimbas. Ahora fue por la mujer, quien volvió a ser imputada en una causa por desobediencia a una orden judicial en la que había sido absuelta en septiembre pasado.

Alcayaga y Loyola vivieron en matrimonio durante años y recibieron el apodo de “Los Borges” por la serie El Marginal y sus vínculos con el narcotráfico. Hasta cumplieron condena en el penal de Chimbas por venta de droga, pero la relación se rompió y terminaron muy enfrentados. Es más, en agosto pasado el hombre la denunció por los continuos conflictos y consiguió que un juez de familia dictara una perimetral para que la mujer no se acercara a su casa ni lo molestara.

image La droga secuestrada en septiembre tras la pelea de la pareja.

Pese a esa restricción, el 30 de septiembre pasado Liliana Loyola fue a la casa de Alcayaga en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas, rompió la puerta e ingresó para armarle un escándalo. Fue a recriminarle porque estaba con otra mujer. El hombre llamó a la Policía, pero ella también llamó al 911 y aseguró que él la había amenazado con un arma de fuego.

Como era de esperar, una patrulla policial concurrió al lugar y requisaron la vivienda en busca del revólver, pero en su lugar encontraron 594 gramos de cocaína, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento y 676.200 pesos en efectivo. La cuestión fue que los dos terminaron presos: él por tenencia de estupefacientes, a disposición de la Justicia Federal; y ella con una causa en Flagrancia por daños y desobediencia a una orden judicial.

image La abogada María Filomena Noriega y la fiscal María Paula Carena estuvieron presentes en la audiencia del jueves último.

A los días, Loyola fue llevada a Flagrancia por la fiscal María Paula Carena para responder por esos delitos. Cuando todo estaba encaminado para cerrar un acuerdo de juicio abreviado que iba a firmar junto a su defensora, la abogada María Filomena Noriega, y que contemplaba una pena de cumplimiento condicional, el juez Carlos Lima sorprendió al dictar su absolución. Argumentó que la prohibición de acercamiento había perdido vigencia porque la orden judicial no establecía una fecha de caducidad.

Fue así que la mujer recuperó la libertad. Sin embargo, la fiscal Carena apeló el fallo del juez Lima y logró que la sentencia fuera revisada por un tribunal de impugnación. La causa llegó a manos del juez Eduardo Raed, quien analizó el caso y el jueves último revocó la absolución. En su dictamen argumentó que su colega se había apartado de la norma, que la prohibición solo se extinguía cuando el riesgo dejaba de existir, y declaró nula la resolución de primera instancia. De esa manera hizo lugar al planteo de la fiscalía y volvió a imputar a Loyola por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial. También dispuso la prisión domiciliaria para la mujer mientras avanza la investigación.

image El juez Eduardo Raed fue quien revocó el fallo absolutorio dictado por su par, Carlos Lima.

Más allá de esta nueva situación procesal, Loyola volvió a quedar detenida semanas después por otra causa vinculada al narcotráfico. El 2 de noviembre pasado, la Policía Federal allanó dos viviendas de Chimbas y detuvo nuevamente a la mujer, esta vez junto a su hija Verónica Dayana Loyola y a otros dos jóvenes. En esos procedimientos secuestraron 105 dosis de cocaína, elementos de fraccionamiento y más de 500.000 pesos en efectivo. Por ese hecho, fue imputada por comercialización de estupefacientes y quedó con prisión domiciliaria mientras avanza la investigación federal.

En paralelo, la situación judicial de Alejandro Alcayaga también avanzó. Por la droga secuestrada en su casa aquella noche del 30 de septiembre, el hombre firmó un juicio abreviado ante los Tribunales Federales. La acusación por comercialización fue recalificada a tenencia simple y recibió una condena de un año de prisión efectiva, pero a cumplir bajo la modalidad de prisión domiciliaria por razones de salud.

De esta manera, tanto Alcayaga como Loyola —quienes alguna vez fueron pareja y que hoy acumulan conflictos judiciales cruzados— permanecen cumpliendo arresto domiciliario por causas distintas: ella por el expediente federal abierto tras los allanamientos del 2 de noviembre y también por la causa de desobediencia judicial, y él por la tenencia de los más de 500 gramos de cocaína hallados en su vivienda el 30 de septiembre.