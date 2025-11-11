miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una novela de desamor y droga

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria

Alejandro "Borges" Alcaya, quien cayó preso con más de 500 gr de cocaína, recibió una pena de 1 años de prisión domiciliaria. El hombre fue detenido luego de que su exmujer, también presa por droga, le hiciera una escena de celos en su casa en Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La turbulenta vida de la pareja chimbera conocida como “Los Borges” sumó un nuevo capítulo este martes. El hombre que en septiembre pasado cayó preso por droga, luego de que su exmujer fuera a hacerle una escena de celos y lo delatara casi sin querer, volvió a su casa. Firmó un juicio abreviado en los Tribunales Federales y recibió una condena de un año de prisión efectiva, pero a cumplir en su domicilio por razones de salud.

Lee además
cayeron los borges de chimbas: un detenido por narcotrafico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Alejandro Alcayaga suscribió el acuerdo este martes tras el entendimiento entre su abogado defensor, César Jofré, y el fiscal Francisco Maldonado. La acusación inicial por comercialización de droga fue modificada por tenencia de cocaína, por más de 500 gramos. El juez federal Leopoldo Rago Gallo homologó el acuerdo y condenó al hombre de “Los Borges” a un año de prisión efectiva.

Sin títulolos tres
El acuerdo fue firmado por el fiscal Francisco Maldonado y el abogado C&eacute;sar Jofr&eacute;, y homologado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo.

El acuerdo fue firmado por el fiscal Francisco Maldonado y el abogado César Jofré, y homologado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo.

De esta manera, Alcayaga quedó en condiciones similares a las de su expareja y ahora enemiga, Liliana Loyola, quien también fue detenida por otra causa vinculada a drogas y actualmente cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso en la Justicia Federal.

Alcayaga y Loyola fueron pareja durante años y ganaron el apodo de “Los Borges”, en alusión a la serie El Marginal, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Ambos llegaron a cumplir condenas por ese delito en el penal de Chimbas. Sin embargo, aquella historia de amor terminó de la peor manera.

En medio de separaciones, peleas y denuncias, Alcayaga logró que la Justicia le prohibiera a su ex acercarse a su casa en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. Aun así, el 30 de septiembre pasado, Liliana volvió al domicilio para hacerle una escena de celos porque el hombre estaba con otra mujer.

image
La droga que fue secuestrada durante el allanamiento en la casa de Alcayaga despu&eacute;s del conflicto con su exmujer.

La droga que fue secuestrada durante el allanamiento en la casa de Alcayaga después del conflicto con su exmujer.

Aquella noche, Alcayaga llamó al 911 para denunciar que su ex violaba la orden judicial, pero Loyola también se comunicó con la Policía y afirmó que él la había amenazado con un arma. Los efectivos requisaron la vivienda en busca del revólver, pero en su lugar encontraron 594 gramos de cocaína, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento y 676.200 pesos en efectivo. Por ese hallazgo, ambos terminaron detenidos: él por tenencia de estupefacientes y ella por daños y desobediencia judicial.

Loyola fue llevada a Flagrancia por esos delitos, aunque luego fue sobreseída. En tanto, Alcayaga continuó detenido hasta ahora. Pero la tranquilidad de la mujer duró poco. El domingo 2 de febrero, la Policía Federal allanó dos viviendas de Chimbas y volvió a detener a Liliana “La Borges” Loyola, junto a su hija Verónica Dayana Loyola y dos jóvenes más. En los procedimientos secuestraron 105 dosis de cocaína, elementos de fraccionamiento y más de 500.000 pesos en efectivo.

El martes 4 de noviembre, Loyola, su hija y los otros dos imputados comparecieron ante la Justicia Federal, asistidos por la abogada María Filomena Noriega. El fiscal Francisco Maldonado los imputó por comercialización de estupefacientes y solicitó la prisión preventiva, pero el juez resolvió otorgarle a Liliana la prisión domiciliaria. Su hija continúa alojada en el penal de Chimbas.

Temas
Seguí leyendo

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel

Dos niños quedaron atrapados en la Quebrada de Zonda y tuvieron que ser rescatados

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

En Capital, atraparon a un portero robando artículos de limpieza en la escuela donde trabaja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el noveno sospechoso por el crimen en el valle grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Te Puede Interesar

El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.
Inversiones mineras en pausa

Por qué sigue trabada la Ley de Glaciares: las dos posturas que dividen a la Nación en un tema crucial para San Juan

Por Elizabeth Pérez
Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan
SMN

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel
Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo
Tras las elecciones

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria
Una novela de desamor y droga

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria