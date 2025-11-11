Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria

La turbulenta vida de la pareja chimbera conocida como “Los Borges” sumó un nuevo capítulo este martes. El hombre que en septiembre pasado cayó preso por droga, luego de que su exmujer fuera a hacerle una escena de celos y lo delatara casi sin querer, volvió a su casa. Firmó un juicio abreviado en los Tribunales Federales y recibió una condena de un año de prisión efectiva, pero a cumplir en su domicilio por razones de salud.

Alejandro Alcayaga suscribió el acuerdo este martes tras el entendimiento entre su abogado defensor, César Jofré , y el fiscal Francisco Maldonado . La acusación inicial por comercialización de droga fue modificada por tenencia de cocaína, por más de 500 gramos. El juez federal Leopoldo Rago Gallo homologó el acuerdo y condenó al hombre de “Los Borges” a un año de prisión efectiva.

El acuerdo fue firmado por el fiscal Francisco Maldonado y el abogado César Jofré, y homologado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo.

De esta manera, Alcayaga quedó en condiciones similares a las de su expareja y ahora enemiga, Liliana Loyola, quien también fue detenida por otra causa vinculada a drogas y actualmente cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso en la Justicia Federal.

Alcayaga y Loyola fueron pareja durante años y ganaron el apodo de “Los Borges”, en alusión a la serie El Marginal, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Ambos llegaron a cumplir condenas por ese delito en el penal de Chimbas. Sin embargo, aquella historia de amor terminó de la peor manera.

En medio de separaciones, peleas y denuncias, Alcayaga logró que la Justicia le prohibiera a su ex acercarse a su casa en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. Aun así, el 30 de septiembre pasado, Liliana volvió al domicilio para hacerle una escena de celos porque el hombre estaba con otra mujer.

image La droga que fue secuestrada durante el allanamiento en la casa de Alcayaga después del conflicto con su exmujer.

Aquella noche, Alcayaga llamó al 911 para denunciar que su ex violaba la orden judicial, pero Loyola también se comunicó con la Policía y afirmó que él la había amenazado con un arma. Los efectivos requisaron la vivienda en busca del revólver, pero en su lugar encontraron 594 gramos de cocaína, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento y 676.200 pesos en efectivo. Por ese hallazgo, ambos terminaron detenidos: él por tenencia de estupefacientes y ella por daños y desobediencia judicial.

Loyola fue llevada a Flagrancia por esos delitos, aunque luego fue sobreseída. En tanto, Alcayaga continuó detenido hasta ahora. Pero la tranquilidad de la mujer duró poco. El domingo 2 de febrero, la Policía Federal allanó dos viviendas de Chimbas y volvió a detener a Liliana “La Borges” Loyola, junto a su hija Verónica Dayana Loyola y dos jóvenes más. En los procedimientos secuestraron 105 dosis de cocaína, elementos de fraccionamiento y más de 500.000 pesos en efectivo.

El martes 4 de noviembre, Loyola, su hija y los otros dos imputados comparecieron ante la Justicia Federal, asistidos por la abogada María Filomena Noriega. El fiscal Francisco Maldonado los imputó por comercialización de estupefacientes y solicitó la prisión preventiva, pero el juez resolvió otorgarle a Liliana la prisión domiciliaria. Su hija continúa alojada en el penal de Chimbas.