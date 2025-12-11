jueves 11 de diciembre 2025

Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Aunque aún no se registraron casos autóctonos de la enfermedad en lo que va de la temporada, desde Salud pidieron reforzar los controles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.

La temporada de dengue avanza en San Juan y, aunque por el momento no hay alerta epidemiológica, desde el Ministerio de Salud insistieron en la necesidad de sostener las medidas de prevención. Así lo confirmó Liliana Salvá, jefa del Programa de Control de Vectores, al detallar que la provincia continúa ejecutando el plan previsto para 2025-2026, centrado en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y la vigilancia temprana de posibles casos.

“Sabemos que el mosquito está en San Juan y seguimos con el plan que venimos aplicando desde septiembre, que básicamente consiste en eliminar criaderos”, explicó Salvá. Para ello, el equipo sanitario realiza visitas periódicas a centros estratégicos como cementerios, hospitales, centros de salud y el Centro Cívico, con el objetivo de evitar la presencia del vector en esos predios de alta circulación.

A este trabajo se suma la colocación de sensores de ovipostura —dispositivos capaces de detectar huevos de mosquitos— distribuidos actualmente en viviendas de cinco departamentos. En las próximas semanas podrían ampliarse a más zonas, tarea que requiere de la colaboración de los municipios tanto para la instalación como para el control de los dispositivos y el acompañamiento en las labores de descacharreo y saneamiento ambiental. En ese marco, ya se realizó una reunión el pasado 27 de noviembre para coordinar acciones y remarcar la importancia del trabajo conjunto.

image

Salvá recordó que la desinfección no es una herramienta preventiva general y que sólo debe aplicarse cuando existe un caso sospechoso, ya que actúa sobre el mosquito adulto pero no sobre los huevos. “Se utiliza sólo para evitar la propagación del virus cuando hay una persona enferma de la que los mosquitos puedan alimentarse”, aclaró.

Vigilancia activa y situación epidemiológica

Al mismo tiempo, la funcionaria resaltó que hoy los médicos de la provincia desarrollan un trabajo de vigilancia constante ante la posibilidad de aparición de casos. Gracias a esa mayor sensibilización del sistema sanitario, hoy la detección de pacientes con síntomas compatibles ocurre más rápidamente que en años anteriores, según afirmó la funcionaria.

“En esta temporada hemos registrado varios casos sospechosos, pero hasta el momento ninguno resultó positivo, es decir, no hemos tenido casos autóctonos”, señaló la funcionaria. Sin embargo, sostuvo que esto no debe llevar a la población a relajarse: la prevención sigue siendo clave para evitar la circulación viral.

La prevención en los hogares

Desde Salud insisten en que cada familia debe revisar su vivienda —interiores y alrededores— para detectar y eliminar posibles criaderos: recipientes que acumulen agua, plantas en agua que deben ser trasladadas a tierra y cualquier objeto que pueda convertirse en un reservorio para el mosquito.

image

Además, ante la llegada de las vacaciones, el Ministerio pide especial atención a quienes viajen a zonas con circulación viral, como el Norte del país, Buenos Aires, Córdoba, Brasil, Bolivia o países de Centroamérica. Se recomienda el uso constante de repelente, la protección contra picaduras y la consulta médica ante síntomas como fiebre, dolores articulares o malestar general. Es fundamental que los viajeros informen si estuvieron fuera de la provincia, ya que eso permite activar rápidamente los protocolos de control.

“Si regresan y presentan síntomas, deben consultar y avisar que viajaron para que se realicen los estudios y se tomen las medidas necesarias de inmediato”, concluyó Salvá.

Para saber dónde están los consultorios febriles dispuestos para casos de dengue en San Juan, hacer cliclk aquí

