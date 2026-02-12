jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

A lo Marcelo Yacante, conductores de la tv mendocina sintieron en vivo el fuerte temblor de Chile

El movimiento, de magnitud 6,1 y con epicentro en la región de Ovalle, se registró a las 10.34 y se sintió con fuerza en San Juan y Mendoza. En un canal televisivo de la vecina provincia, los conductores en silencio por unos segundos y una de las periodistas entró en pánico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Un fuerte temblor sorprendió a San Juan y Mendoza este jueves por la mañana y quedó registrado en tiempo real en la pantalla de Canal 7 de la vecina provincia. Eran las 10.34hs cuando el programa Sentí Vendimia salía en vivo y el piso del estudio comenzó a vibrar con intensidad. Durante varios segundos que parecieron eternos, el silencio se apoderó del aire y una de las periodistas entró en pánico.

Lee además
¡se movio todo!: fortisimo temblor en chile se sintio en san juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
una nena de 4 anos fue arrollada por un colectivo y murio: se le engancho el vestido y termino bajo la rueda
Video brutal

Una nena de 4 años fue arrollada por un colectivo y murió: se le enganchó el vestido y terminó bajo la rueda

Se trata de Daniela Gutiérrez, una de las periodistas del piso, quien fue una de las protagonistas involuntarias del momento. Visiblemente conmovida, alcanzó a decir: "Necesito saber si mis hijos están bien", mientras en el estudio nadie sabía con certeza si continuar con la transmisión o evacuar el lugar. Las cámaras captaron miradas cruzadas, gestos de preocupación y la tensión lógica ante un movimiento que se sintió con claridad.

El temblor se debió a un sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter que se registró en Chile y que tuvo fuerte repercusión en distintas provincias argentinas. En San Juan también se percibió con intensidad, lo que generó alarma entre los vecinos que, en muchos casos, salieron a la calle por precaución.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14,8 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle. Por la magnitud y la profundidad, el fenómeno logró sentirse con fuerza al otro lado de la cordillera.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2022034478869156078&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Un adolescente fue mordido por una yarará

Violento asalto a la madre de un famoso periodista

Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Video: un padre retó a su hija por comprarse una máscara y decir que es un therian

Murió Sandra Mendoza, ex diputada y ex esposa de Jorge Capitanich

Video: Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

Gripe H3N2: alerta por un aumento de casos en Argentina

Pilotos de líneas aéreas harán un paro este miércoles: qué franja horaria afectará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un adolescente fue mordido por una yarara
Gran susto

Un adolescente fue mordido por una yarará

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

Te Puede Interesar

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Por Luz Ochoa
Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza
De milagro no fue tragedia

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Plantacion de alfalfa sanjuanina premiun que será exportada a Dubai. 
Agro y mercados internacionales

De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai