A lo Marcelo Yacante, conductores de la tv mendocina sintieron en vivo el fuerte temblor de Chile

Un fuerte temblor sorprendió a San Juan y Mendoza este jueves por la mañana y quedó registrado en tiempo real en la pantalla de Canal 7 de la vecina provincia. Eran las 10.34hs cuando el programa Sentí Vendimia salía en vivo y el piso del estudio comenzó a vibrar con intensidad. Durante varios segundos que parecieron eternos, el silencio se apoderó del aire y una de las periodistas entró en pánico.

Video brutal Una nena de 4 años fue arrollada por un colectivo y murió: se le enganchó el vestido y terminó bajo la rueda

Se trata de Daniela Gutiérrez, una de las periodistas del piso, quien fue una de las protagonistas involuntarias del momento. Visiblemente conmovida, alcanzó a decir: "Necesito saber si mis hijos están bien", mientras en el estudio nadie sabía con certeza si continuar con la transmisión o evacuar el lugar. Las cámaras captaron miradas cruzadas, gestos de preocupación y la tensión lógica ante un movimiento que se sintió con claridad.

El temblor se debió a un sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter que se registró en Chile y que tuvo fuerte repercusión en distintas provincias argentinas. En San Juan también se percibió con intensidad, lo que generó alarma entre los vecinos que, en muchos casos, salieron a la calle por precaución.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14,8 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle. Por la magnitud y la profundidad, el fenómeno logró sentirse con fuerza al otro lado de la cordillera.

El video: