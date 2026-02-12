jueves 12 de febrero 2026

Video brutal

Una nena de 4 años fue arrollada por un colectivo y murió: se le enganchó el vestido y terminó bajo la rueda

Una tragedia conmocionó este miércoles a Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Una nena de apenas 4 años murió tras ser atropellada por un colectivo en una esquina con semáforo. El conductor fue detenido y el video del accidente se convirtió en la principal pieza de la investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una tragedia conmocionó este miércoles a Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Una nena de apenas 4 años murió tras ser atropellada por un colectivo en una esquina con semáforo. El conductor fue detenido y el video del accidente se convirtió en la principal pieza de la investigación.

El dramático episodio ocurrió en la intersección de Díaz Vélez y Hernandarias y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes, que ya están en manos de la Justicia, se observa cómo el colectivo dobla hacia la izquierda y embiste a la niña, que cruzaba la calle junto a su familia.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, en medio de la maniobra la rueda delantera del vehículo enganchó el vestido de la menor, lo que provocó que cayera al asfalto. En cuestión de segundos, la nena terminó debajo del colectivo y fue arrollada por las ruedas traseras. Los gritos desesperados de sus familiares no alcanzaron a evitar el desenlace.

Según consignaron medios bonaerenses, la pequeña falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas al quedar atrapada bajo el interno 130.

Ahora, la investigación se centra en determinar las circunstancias exactas del hecho. La esquina cuenta con semáforo, por lo que los peritos analizan en qué estado se encontraba la señal lumínica al momento del impacto, un dato que podría ser determinante para establecer responsabilidades.

La causa quedó a cargo de la fiscal Alejandra Núñez, titular de una de las Unidades Fiscales de Investigación de La Matanza, quien dispuso la detención inmediata del chofer. El hombre fue imputado por homicidio culposo, bajo la figura de conducción imprudente.

La medida fue avalada por el juez de Garantías N° 3, Rubén Ochipinti. Mientras tanto, los investigadores intentan establecer si el conductor circulaba distraído o si no advirtió que la familia estaba cruzando la calle. El análisis del video y de las pericias técnicas será clave para esclarecer lo ocurrido.

