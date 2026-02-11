miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Política

Murió Sandra Mendoza, ex diputada y ex esposa de Jorge Capitanich

El PJ chaqueño confirmó el fallecimiento de la dirigente, quien contaba con una ex tensa trayectoria en el peronismo y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires por un cuadro grave de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la-exdiputada-estaba-internada-atravesando-un-grave-cuadro-de-salud-foto-gentileza-diario-chaco-37XWJD56WA7CAIEDGFHK4NLWVE
la-despedida-del-pj-chaqueno-a-la-exdiputada-foto-instagram-pjchaco-WIJ4OVJOHBEMFPL2P6X7SH3WCA

Murió la ex diputada de Chaco y ex esposa de Jorge Capitanich, Sandra Mendoza. La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.

Lee además
video: nancy pazos se encadeno en el congreso en rechazo a la reforma laboral
Protesta

Video: Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
gripe h3n2: alerta por un aumento de casos en argentina
Preocupación

Gripe H3N2: alerta por un aumento de casos en Argentina

“Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.

En el mismo comunicado, manifestaron sus condolencias hacia el ex gobernador Capitanich, sus hijas, Guillermina y Jorgelina, y demás familiares y amigos “compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”, señalaron.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco”, resaltaron y añadieron: “El PJ Chaco también expresa su hondo dolor por la pérdida irreparable de una hacedora imborrable de la historia del peronismo de nuestra provincia y ruega a Dios que la tenga en la gloria tras recibirla en el cielo”.

Sandra Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.

Estuvo casada con el ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.

Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.

La noticia se conoció cerca del mediodía de este miércoles. A partir de entonces, se multiplicaron las despedidas de dirigentes peronistas en las redes.

La ex presidenta Cristina Kirchner fue de las primeras en dedicarle unas palabras: “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió en sus redes.

Además, mientras en el Congreso se debate la reforma laboral, la senadora Juliana Di Tullio fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la ex diputada.

El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.

Temas
Seguí leyendo

Pilotos de líneas aéreas harán un paro este miércoles: qué franja horaria afectará

Protesta policial en Santa Fe: el gobierno presentó una propuesta, pero el conflicto sigue

Una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Alerta por medusas en Mar del Plata: el mar más caliente dispara las picaduras y preocupa a turistas

Bariloche y El Bolsón, teñidas de blanco en pleno verano

Una adolescente fue atacada por un joven "therian"

Quitan más funciones de los Registros del Automotor

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una adolescente fue atacada por un joven therian
En Córdoba

Una adolescente fue atacada por un joven "therian"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial

Por Elizabeth Pérez
Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Reforma Laboral - Senado - Recinto (RS Fotos).
Sondeo de TIEMPO

Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos

Cecilia Román, conmovida.
Tremendo

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado