miércoles 11 de febrero 2026

En redes

Video: un padre retó a su hija por comprarse una máscara y decir que es un therian

Un audio que circula en redes muestra a un padre enojado con su hija por percibirse como un perro y comprar una máscara, generando debates sobre la moda de los therian.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un audio que se volvió viral en redes sociales muestra a un padre reprendiendo a su hija por comprarse una máscara de perro y autodefinirse como therian, una tendencia que consiste en identificarse con un animal. En la grabación, el hombre cuestiona la situación y le advierte que, si lo que dice es cierto, cuando llegue a casa tendrá que hacer "todo lo que hacen los perros".

El padre también pidió que, en caso de que se trate de una broma, se lo haga saber, reflejando su desconcierto ante la nueva moda que gana popularidad entre adolescentes. El audio generó cientos de comentarios y debates en redes sobre la percepción de la identidad therian y la reacción de las familias frente a estas tendencias.

