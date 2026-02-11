Video: un padre retó a su hija por comprarse una máscara y decir que es un therian

Un audio que se volvió viral en redes sociales muestra a un padre reprendiendo a su hija por comprarse una máscara de perro y autodefinirse como therian, una tendencia que consiste en identificarse con un animal. En la grabación, el hombre cuestiona la situación y le advierte que, si lo que dice es cierto, cuando llegue a casa tendrá que hacer "todo lo que hacen los perros".