Alerta por medusas en Mar del Plata: el mar más caliente dispara las picaduras y preocupa a turistas

El aumento sostenido de la temperatura del mar en la costa atlántica ya se siente en Mar del Plata y trae consigo un fenómeno cada vez más frecuente: la aparición de medusas cerca de la orilla.
La temperatura del agua en Mar del Plata es más cálida y eso provocó que aparezcan medusas, también llamadas “aguavivas”.
Guardavidas de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, le aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas que este es fenómeno habitual y que “ocurre todos los veranos en algún momento”.
Con el agua más cálida de lo habitual, estos organismos marinos aparecen cerca de la costa y pueden picar a los que se meten al mar, provocando diferente tipo de problemas.
Las medusas —también conocidas como aguavivas— no atacan: se desplazan arrastradas por las corrientes y el viento. Sin embargo, el calor del agua favorece su reproducción y hace que se acerquen a la costa en mayor cantidad.
Especialistas señalan que los veranos con temperaturas del mar por encima del promedio, como ocurre este año en Mar del Plata, incrementan la probabilidad de encuentros con estos animales gelatinosos, especialmente en días de poco oleaje.
Las medusas poseen tentáculos con células urticantes que liberan toxinas al contacto con la piel. La picadura suele provocar:
En la mayoría de los casos, las picaduras no son graves, pero sí muy molestas, sobre todo en niños y personas con piel sensible.
Si aparecen síntomas más severos como dificultad para respirar, mareos o inflamación excesiva, se debe consultar de inmediato en un centro de salud.
¿Se puede evitar que piquen?
Evitar por completo las picaduras es difícil, pero sí se pueden tomar precauciones:
Un fenómeno cada vez más común
La presencia de medusas en Mar del Plata ya no es un hecho aislado. El calentamiento del mar y los cambios climáticos hacen que estos episodios se repitan con mayor frecuencia durante el verano.__IP__
Mientras tanto, la recomendación es clara: informarse, prevenir y actuar rápido ante cualquier picadura para disfrutar del mar sin sobresaltos.