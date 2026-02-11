Violento asalto a la madre de un famoso periodista

La madre de Sergio Lapegüe, Elba Palermo, sufrió un violento asalto en la tarde del miércoles, en su casa ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El hecho, que duró aproximadamente 50 minutos, fue perpetrado por tres delincuentes que irrumpieron en el domicilio alrededor de las 15.45. Una vez dentro, redujeron a las dos cuidadoras, maniataron a la mujer de 90 años -quien padece Alzheimer- y robaron una suma total de $50.000 en efectivo.

Asimismo, trascendió que una de las cuidadoras fue ahorcada y lastimada y que los malhechores se llevaron las cámaras de seguridad internas y la consola que almacenaba las imágenes del robo.

Según contó el periodista en un video que grabó y que luego difundido en redes los individuos encerraron a Elba en el baño antes de revolver cada rincón de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor.

En las imágenes se ve un piano corrido de lugar, cuadros y adornos en el piso, cajones vacíos y muebles estropeados.

"QUÉ HIJOS DE P..., MIRÁ COMO DEJARON TODO"

- Delincuentes asaltaron la casa de la madre de Sergio Lapegüe en Banfield.

- Dieron vuelta la casa en busca de dinero y golpearon a las cuidadoras de la madre, quien padece Alzheimer. pic.twitter.com/O79FGAK3dU — Vía Szeta (@mauroszeta) February 11, 2026

“Rompieron todo”, dijo Lapegüe en la grabación mientras recorre la casa de su madre. “Qué hijos de pu... Mirá cómo tiraron todo... No se puede así. Vaciaron todo. Qué injusto todo esto”, expresó indignado.

Efectivos de la Policía bonaerense trabajaron en el lugar y realizaron pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el asalto y ubicar a los delincuentes, quienes se dieron a la fuga.

La indignación de Sergio Lapegüe

Horas después, el conductor y periodista exhibió su indignación por el robo a su madre y contó detalles de violento episodio.

“Por suerte mi mamá no entiende nada. Le preguntaban a ella medio zamarreando dónde estaba la plata. No tienen ningún respeto”, manifestó en diálogo con América TV.

En la conversación recordó además otros hechos de inseguridad que sufrió su familia en los últimos años.

“A mi papá una vez le partieron la cabeza con un bate de béisbol”, recordó. Y continuó: “En 2009, el 24 de diciembre, entraron tres delincuentes jóvenes, de 15 o 16 años. La torturaron a mi mamá con una plancha y le decían que si no les daba la plata la mataban porque tenían 15 años e iban en libertad”.

Sobre el cierre de la entrevista expresó: “Estamos con miedo nosotros y los delincuentes sin miedo. Es así. Los que tenemos miedo somos las personas que no robamos. Ellos hasta muestran por redes sociales lo que acaban de robar”.

Con información de La Nación