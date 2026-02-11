miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Violento asalto a la madre de un famoso periodista

La mujer, de 90 años y paciente de Alzheimer, fue atacada por tres delincuentes que irrumpieron en su vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La madre de Sergio Lapegüe, Elba Palermo, sufrió un violento asalto en la tarde del miércoles, en su casa ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Lee además
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima
un encapuchado asalto con un cuchillo al empleado de una estacion de servicio de caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

El hecho, que duró aproximadamente 50 minutos, fue perpetrado por tres delincuentes que irrumpieron en el domicilio alrededor de las 15.45. Una vez dentro, redujeron a las dos cuidadoras, maniataron a la mujer de 90 años -quien padece Alzheimer- y robaron una suma total de $50.000 en efectivo.

Asimismo, trascendió que una de las cuidadoras fue ahorcada y lastimada y que los malhechores se llevaron las cámaras de seguridad internas y la consola que almacenaba las imágenes del robo.

Según contó el periodista en un video que grabó y que luego difundido en redes los individuos encerraron a Elba en el baño antes de revolver cada rincón de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor.

En las imágenes se ve un piano corrido de lugar, cuadros y adornos en el piso, cajones vacíos y muebles estropeados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2021708005792788718&partner=&hide_thread=false

“Rompieron todo”, dijo Lapegüe en la grabación mientras recorre la casa de su madre. “Qué hijos de pu... Mirá cómo tiraron todo... No se puede así. Vaciaron todo. Qué injusto todo esto”, expresó indignado.

Efectivos de la Policía bonaerense trabajaron en el lugar y realizaron pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el asalto y ubicar a los delincuentes, quienes se dieron a la fuga.

La indignación de Sergio Lapegüe

Horas después, el conductor y periodista exhibió su indignación por el robo a su madre y contó detalles de violento episodio.

image

“Por suerte mi mamá no entiende nada. Le preguntaban a ella medio zamarreando dónde estaba la plata. No tienen ningún respeto”, manifestó en diálogo con América TV.

En la conversación recordó además otros hechos de inseguridad que sufrió su familia en los últimos años.

“A mi papá una vez le partieron la cabeza con un bate de béisbol”, recordó. Y continuó: “En 2009, el 24 de diciembre, entraron tres delincuentes jóvenes, de 15 o 16 años. La torturaron a mi mamá con una plancha y le decían que si no les daba la plata la mataban porque tenían 15 años e iban en libertad”.

Sobre el cierre de la entrevista expresó: “Estamos con miedo nosotros y los delincuentes sin miedo. Es así. Los que tenemos miedo somos las personas que no robamos. Ellos hasta muestran por redes sociales lo que acaban de robar”.

Con información de La Nación

Temas
Seguí leyendo

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Confuso episodio: el periodista Martín Candalaft denunció que fue agredido en la calle

Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Video: un padre retó a su hija por comprarse una máscara y decir que es un therian

Murió Sandra Mendoza, ex diputada y ex esposa de Jorge Capitanich

Video: Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

Gripe H3N2: alerta por un aumento de casos en Argentina

Pilotos de líneas aéreas harán un paro este miércoles: qué franja horaria afectará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: un padre reto a su hija por comprarse una mascara y decir que es un therian
En redes

Video: un padre retó a su hija por comprarse una máscara y decir que es un therian

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina
Fútbol

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Te Puede Interesar

Hay fecha para el juicio a los cuatro federales acusados de robar $20.000.000 a un camionero en Vallecito
Exclusivo

Hay fecha para el juicio a los cuatro federales acusados de robar $20.000.000 a un camionero en Vallecito

Por Ana Paula Gremoliche
Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Marcha contra la reforma laboral en San Juan: la voz de dirigentes gremiales que participaron en la movilización
Perspectivas

Marcha contra la reforma laboral en San Juan: la voz de dirigentes gremiales que participaron en la movilización

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida
Fiscalía General

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida