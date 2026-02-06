Confuso episodio: el periodista Martín Candalaft denunció que fue agredido en la calle

El periodista Martín Candalaft denunció un hecho de agresión ocurrido en la vía pública y consideró una supuesta “maniobra”.

Después de una serie de entredichos y debates, el periodista Martín Candalaft denunció un hecho de agresión ocurrido en la vía pública y consideró una supuesta “maniobra”, mientras la mujer que buscaba agredirlo sostuvo que fue insultada por el comunicador.

En las redes Leila Gianni jugó al destape: la ex funcionaria posó en su bañera y se volvió viral

Grave Amenazaron de muerte a una periodista: le dejaron un mensaje con una pistola y cargador

Según la denuncia, Candalaft indicó que “sólo caminaba por la calle cuando una mujer me golpea al mismo tiempo que un hombre graba la situación”.

De hecho, en el corto filmado por otro transeúnte se puede ver que el conductor no devolvió las agresiones físicas: “Nunca le pegaría a una mujer por eso sólo atiné a esquivar los golpes”.

Además, enfatizó en redes sociales: “Iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de esta maniobra”.

Asimismo el comunicador compartió los registros de las cámaras de seguridad: “En uno de los videos que tiene la policía y la justicia, se observa el momento en que salgo de un estacionamiento y unos cinco segundos después, la mujer corre atrás mío para agredirme. También se ve cuando pasan dos personas y graban la situación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martincandalaft/status/2019555457820684364&partner=&hide_thread=false Acá el video completo de la agresión que sufrí ayer y que, en una burda operación, intentaron hacer pasar como otra cosa.



El video, curiosamente, comienza antes de que la mujer me impacte de atrás y empiece a insultarme y golpearme. En la captura de inicio se me ve a mí de… pic.twitter.com/4U65FpwgQt — Martín Candalaft (@martincandalaft) February 5, 2026

Sumado a eso, compartió la denuncia que realizó el pasado 4 de febrero, hecho que quedó en manos del fiscal Norberto Brotto, bajo el título de “Amenaza simple”: “Refiere que en el dia de la fecha del corriente mes y año siendo las 14:15 horas, momentos en los que se se encontraba en la calle Bonpland y Gorriti, más específicamente en el estacionamiento ubicado en la calle Bonpland 1500”.

“Al momento de dejar su vehículo particular, se retiró del establecimiento y se dirigió a pie . Fue chocado por una persona del s femenina tez trigueña, 1.65 metros altura aproximada, color de pelo oscuro, con una campera deportiva negra y pantalón deportivo y le gritó ‘¿Qué me pegás?, la con... de tu madre, hijo de pu..., te voy a matar, ¿Qué me decís negra de mierda’ y arremetió con golpes de puño”, continuó la acusación.

Según la denuncia, los vecinos se acercaron al lugar, la mujer se alejó y “momentos más tarde arribó el personal policial”, además, Candalaft afirmó que levantará cargos penales y dejó constancia de la existencia de las cámaras de seguridad.

Fuente: NA