miércoles 11 de febrero 2026

Protesta

Video: Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

La protesta simbólica se realizó mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La CGT y gremios de prensa se movilizaron contra la iniciativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La periodista Nancy Pazos se encadenó este miércoles frente al Congreso de la Nación en señal de rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que contempla la derogación del Estatuto del Periodista. La intervención tuvo carácter simbólico y se desarrolló en paralelo al debate que el Senado llevaba adelante sobre el paquete de modificaciones.

murio sandra mendoza, ex diputada y ex esposa de jorge capitanich
Política

Murió Sandra Mendoza, ex diputada y ex esposa de Jorge Capitanich
gripe h3n2: alerta por un aumento de casos en argentina
Preocupación

Gripe H3N2: alerta por un aumento de casos en Argentina

La iniciativa oficial propone eliminar distintos regímenes especiales, entre ellos la Ley 12.908, sancionada en 1946 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Esa normativa establece un marco laboral específico para trabajadores de prensa, regulando escalafones, categorías, indemnizaciones y garantías vinculadas a la libertad de expresión y pensamiento.

En ese contexto, la CGT convocó a una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo a la reforma. Diversos sectores sindicales y organizaciones relacionadas con la actividad periodística expresaron su preocupación ante la posible eliminación de un régimen que regula la profesión desde hace casi ocho décadas.

El video:

una adolescente fue atacada por un joven therian
En Córdoba

Una adolescente fue atacada por un joven "therian"

Por Agencia NA

