Video: Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

La periodista Nancy Pazos se encadenó este miércoles frente al Congreso de la Nación en señal de rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que contempla la derogación del Estatuto del Periodista. La intervención tuvo carácter simbólico y se desarrolló en paralelo al debate que el Senado llevaba adelante sobre el paquete de modificaciones.

La iniciativa oficial propone eliminar distintos regímenes especiales, entre ellos la Ley 12.908, sancionada en 1946 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Esa normativa establece un marco laboral específico para trabajadores de prensa, regulando escalafones, categorías, indemnizaciones y garantías vinculadas a la libertad de expresión y pensamiento.

En ese contexto, la CGT convocó a una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo a la reforma. Diversos sectores sindicales y organizaciones relacionadas con la actividad periodística expresaron su preocupación ante la posible eliminación de un régimen que regula la profesión desde hace casi ocho décadas.



Nancy Pazos, encadenada y amordazada en rechazo a la reforma laboral

