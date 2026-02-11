miércoles 11 de febrero 2026

Fútbol

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Este miércoles juegan Rosario Central vs Sportivo Belgrano y Central Córdoba contra Gimnasia de Jujuy. Se puede ver libre y en vivo por celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles hay acción de Copa Argentina. Se disputarán dos partidos. A partir de las 19 horas jugará Rosario Central de Ángel Di Maria vs Sportivo Belgrano.

Dos horas después, a las 21:15, lo hará Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy.

Probable formación de Rosario Central por Copa Argentina: ¿Juega Ángel Di María?

Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Almirón.

Cómo ver en vivo los partidos de Copa Argentina

Los partidos serán transmitidos en Argentina por TyC Sports.

