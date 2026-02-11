Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Este miércoles hay acción de Copa Argentina. Se disputarán dos partidos. A partir de las 19 horas jugará Rosario Central de Ángel Di Maria vs Sportivo Belgrano.

Para saber ¿Te quedaste sin Magis TV y Xuper?, mirá cómo ver los partidos de la Premier League

Para saber Ni Magis TV, ni Xuper: cómo ver los partidos de la Premier League por internet

Dos horas después, a las 21:15, lo hará Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy.

Probable formación de Rosario Central por Copa Argentina: ¿Juega Ángel Di María?

Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Almirón.

Cómo ver en vivo los partidos de Copa Argentina

Los partidos serán transmitidos en Argentina por TyC Sports.