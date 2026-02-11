Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Este miércoles hay acción de Copa Argentina. Se disputarán dos partidos. A partir de las 19 horas jugará Rosario Central de Ángel Di Maria vs Sportivo Belgrano.
Este miércoles juegan Rosario Central vs Sportivo Belgrano y Central Córdoba contra Gimnasia de Jujuy. Se puede ver libre y en vivo por celular.
Dos horas después, a las 21:15, lo hará Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy.
Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge Almirón.
Los partidos serán transmitidos en Argentina por TyC Sports.