Otro compañero del sanjuanino Alan Cantero fue expulsado de Alianza Lima tras la denuncia de abuso sexual

Como consecuencia de una investigación por abuso sexual en la que también están involucrados Sergio peña y Miguel Trauco , desde Alianza Lima comunicaron que el defensor Carlos Zambrano fue desvinculado de común acuerdo, tras varios días de negociaciones.

Mediante un comunicado oficial, el club peruano oficializó la salida del defensor que supo también vestir la camiseta de Boca: "El futbolista ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes".

image

Aunque trascendió que la representación legal del futbolista había planteado diferencias para resolver el vínculo, lo cierto es que las partes llegaron a un acuerdo y, así, se cerró en medio de polémica un ciclo de tres temporadas en la institución para el defensor.

De esta manera, su salida se sumó a las de Peña y Trauco, quienes ya habían sido desvinculados y quienes también están envueltos en la investigación. La misma comenzó después de que una joven argentina denuncie a los tres jugadores por abuso sexual durante la pretemporada del club en Montevideo, Uruguay.

La prensa peruana hizo eco de las palabras del futbolista, conocidas después de su desvinculación de Alianza Lima. Allí, el defensor reconoció que su defensa le recomendó no hablar sobre la causa, pero se mostró dispuesto a intentar esclarecer el hecho y ponerse a disposición de la Justicia: "Ante todo, gracias por el interés en esclarecer el caso, pero bueno, mis abogados me han pedido que, por favor, no dé ninguna declaración. Y confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto".

Lo cierto es que, poco después de conocerse la denuncia en su contra, sus abogados aseguraron que el futbolista estaba siendo extorsionado: "Si la Fiscalía logra acreditar que hubo extorsión, quedará en evidencia que el móvil de esa supuesta denuncia es económico. Prácticamente en paralelo a los mensajes extorsivos que ha recibido mi patrocinado, esta persona ya se encontraba haciendo su denuncia; 20 o 25 minutos después le llegan los mensajes".