Alianza Lima sacó del plantel a dos compañeros del sanjuanino Alan Cantero tras una denuncia por abuso sexual

Alianza Lima confirmó las salidas de los jugadores Miguel Trauco y Sergio Peña luego de que fueran denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina, en un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada realizada en Montevideo, Uruguay.

En el mismo contexto, Carlos Zambrano, quien también fue mencionado de manera colateral en el expediente, continuará en el plantel ya que no se encuentra imputado formalmente, motivo por el que no fue alcanzado por la medida adoptada con Trauco y Peña.

Sin embargo, el club se comprometió a seguir de cerca la evolución del caso y actuará en consecuencia si surgieran nuevos elementos.

La denuncia fue presentada por una joven argentina que aseguró haber sido víctima de abuso sexual durante la estadía del plantel en Uruguay. A partir de esa presentación, el caso quedó en manos de la Justicia uruguaya, que avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Desde el club remarcaron que colaborarán con la investigación y que la decisión de prescindir de Trauco y Peña se tomó “en resguardo de la institución” y aclararon que no implica una condena judicial anticipada.