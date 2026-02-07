sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Alianza Lima sacó del plantel a dos compañeros del sanjuanino Alan Cantero tras una denuncia por abuso sexual

El club peruano informó en sus redes que dos jugadores dejaron de pertenecer a la institución, en medio del escándalo por la denuncia por violación que presentó una joven argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
720

Alianza Lima confirmó las salidas de los jugadores Miguel Trauco y Sergio Peña luego de que fueran denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina, en un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada realizada en Montevideo, Uruguay.

image

En el mismo contexto, Carlos Zambrano, quien también fue mencionado de manera colateral en el expediente, continuará en el plantel ya que no se encuentra imputado formalmente, motivo por el que no fue alcanzado por la medida adoptada con Trauco y Peña.

Sin embargo, el club se comprometió a seguir de cerca la evolución del caso y actuará en consecuencia si surgieran nuevos elementos.

La denuncia fue presentada por una joven argentina que aseguró haber sido víctima de abuso sexual durante la estadía del plantel en Uruguay. A partir de esa presentación, el caso quedó en manos de la Justicia uruguaya, que avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Desde el club remarcaron que colaborarán con la investigación y que la decisión de prescindir de Trauco y Peña se tomó “en resguardo de la institución” y aclararon que no implica una condena judicial anticipada.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Te Puede Interesar

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas. 
Tensión en el mercado de dos ruedas

El escándalo de Branka Motors mete la cola en el faltante de patentes de motos en San Juan

Cangrejos en miniatura, las características de las llamativas criaturas que forman parte de la naturaleza de San Juan.
Maravilla local

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo
Emotivo

Video: así llegada del sable corvo de San Martín al histórico Convento de San Lorenzo

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias
Atención

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias