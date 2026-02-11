¿Desamparados el sexto grande?: el video viral que compartió un fanático en la playa

Un usuario sanjuanino de TikTok se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de publicar un video desde la costa argentina en el que registró la gran cantidad de camisetas y simpatizantes de Desamparados.
El video fue compartido por un sanjuanino, que muestra la popularidad del club víbora más allá de la provincia y generó todo tipo de comentarios en redes.
En el clip, el joven sostiene que el club podría considerarse 'el sexto grande de Argentina', por la presencia de su indumentaria y hinchas en distintos puntos del país.
El video fue rápidamente compartido por Matías Lahoz, un usuario sanjuanino de Tik Tok, y generó un gran debate entre usuarios, algunos sorprendidos por la popularidad del club sanjuanino y otros comparándolo con los equipos más tradicionales del país.