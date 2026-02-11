miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

¿Desamparados el sexto grande?: el video viral que compartió un fanático en la playa

El video fue compartido por un sanjuanino, que muestra la popularidad del club víbora más allá de la provincia y generó todo tipo de comentarios en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dts (1)

Un usuario sanjuanino de TikTok se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de publicar un video desde la costa argentina en el que registró la gran cantidad de camisetas y simpatizantes de Desamparados.

Lee además
El Serpentario ya luce su nueva iluminación.
Obras

Desamparados y un cambio histórico: probó con éxito sus nuevas luces LED en el Serpentario
El sanjuanino Alan Cantero.
Desvinculado

Otro compañero del sanjuanino Alan Cantero fue expulsado de Alianza Lima tras la denuncia de abuso sexual

En el clip, el joven sostiene que el club podría considerarse 'el sexto grande de Argentina', por la presencia de su indumentaria y hinchas en distintos puntos del país.

dts (1)

El video fue rápidamente compartido por Matías Lahoz, un usuario sanjuanino de Tik Tok, y generó un gran debate entre usuarios, algunos sorprendidos por la popularidad del club sanjuanino y otros comparándolo con los equipos más tradicionales del país.

image

El video que compartió en Tik Tok:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2021684773584859516&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

La Reserva de San Martín no levanta y pierde con Rafaela en Santa Fe

Día complicado para Franco Colapinto en los tests de la F1 en Bahrein

Arranca la Vuelta a San Juan Damas: etapas, recorridos y horarios

Juegos Olímpicos de Invierno: el hijo de Valeria Mazza consiguió un resultado histórico para la Argentina

Atención Boca: por problemas en la revisión médica, frenaron la incorporación de Edwuin Cetré

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Ni Magis TV, ni Xuper: cómo ver los partidos de la Premier League por internet

Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías: el comunicado de la Federación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ni magis tv ni pelota libre: como ver los partidos de copa argentina
Fútbol

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

Exportaciones: San Juan exportó 3.078 hectolitros de vino y 1.863 toneladas de mosto concentrado en enero de 2026, según datos del INV.
Datos del INV

En vinos, pierde terreno; en mosto es protagonista: así arrancan el 2026 las exportaciones sanjuaninas

Por Elizabeth Pérez
Doble tragedia en Ruta 40: rechazan el planteo de fiscalía y todo se define en un juicio ordinario
Corte de Justicia

Doble tragedia en Ruta 40: rechazan el planteo de fiscalía y todo se define en un juicio ordinario

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente video
Tiempo de verano en San Juan

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial

Atención: sigue el corte nocturno en la Ruta 141 y Vialidad trabaja a contrarreloj para habilitar un camino alternativo
Servicio

Atención: sigue el corte nocturno en la Ruta 141 y Vialidad trabaja a contrarreloj para habilitar un camino alternativo