miércoles 11 de febrero 2026

Fórmula 1

Día complicado para Franco Colapinto en los tests de la F1 en Bahrein

El piloto argentino sufrió problemas con su Alpine en la entrada a la curva 8 y, aunque intentó arrancarlo, finalmente no pudo y debió ingresar una grúa para llevarlo a boxes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó la pretemporada y con ella, los primeros test en la F1 en Bahréin en el primer día oficial de actividad para los 11 equipos, entre ellos Alpine, que contó con la presentación de Franco Colapinto. Sin embargo, no fue el comienzo ideal, ya que generó la primera bandera roja del año, por una falla en el motor del monoplaza A526.

Según el portal Motorsport, el flamante auto se detuvo en el ingreso a la horquilla de la curva 8 en el circuito de Sakhir, luego de una hora y media de pruebas El argentino intentó volver a ponerlo en marcha pero, como no pudo, una grúa ingresó a la pista para llevarlo a boxes, donde fue revisado por los técnicos. Finalmente, Colapinto volvió a girar una hora después y con neumáticos nuevos, ya que al momento del inconveniente tenía los de compuesto duro pero los cambió por los de compuesto medio.

Antes del problema, el oriundo de Pilar había realizado un tiempo de 1m41s600, que lo ubicó en el último lugar entre los 11 pilotos, en una jornada en la que Max Verstappen, de Red Bull, fue el que marcó el ritmo con 1m35s433, seguido por Oscar Piastri, de McLaren, con 1m35s602, y George Russell, de Mercedes, con 1m36s108. Posteriormente, pudo mejorar su tiempo a 1m40s330, aunque no pudo subir más posiciones y de hecho fue el que menos vueltas completó, con 28.

El motor fue un tema recurrente de quejas por parte tanto de Colapinto como de Pierre Gasly, el titular de la escudería francesa y que saldrá a la pista en la segunda tanda de la prueba vespertina. "Mantengamos este auto lejos de mi lado el año que viene, por favor. No lo quiero ver nunca más", dijo el galo por radio a su equipo tras la culminación de la temporada anterior en Abu Dabi.

"El motor en las rectas es una locura... No podemos pasar a nadie. El coche es muy difícil de manejar", había dicho Franco tras girar en el GP de Canadá. En aquel circuito, en plena carrera, el ingeniero Stuart Barlow le había dicho que intente sobrepasar a Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, y el albiceleste respondió con una ironía: "Tal vez con otro motor".

Habrá que ver en qué condiciones girará Gasly con el nuevo motor Mercedes del monoplaza. Pese a que en los ensayos privados había dado buenos resultados, en el primer vistazo con el resto de los corredores ya comenzó a dejar dudas, aunque no dejan de ser pruebas para testear el estado de los coches.

