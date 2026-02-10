martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

De cara a la temporada 2026, Colapinto corre los tests en Bahréin: cuándo y dónde verlo

El argentino buscará continuar con las buenas sensaciones que le dejaron las pruebas en Barcelona. En la nota, los horarios y los canales que transmiten los tests.

Por Agencia NA
image

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) continuará con su preparación de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, cuando se lleven a cabo los tests en Bahréin.

Lee además
el insolito enojo de un periodista por lo que cobra franco colapinto: por salir ultimo
Video

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"
afa transmitira a san martin y todos los partidos de la primera nacional: cuanto costara ver los partidos en vivo
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad en el Circuito Internacional de Bahréin, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,412 kilómetros, comenzará este miércoles a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y se extenderán durante cuatro horas. Ese mismo día habrá un descanso de solo una hora y el segundo turno será de 9 a 13.

Los tests de pretemporada en Bahréin continuarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios. En lo que respecta a la transmisión de los mismos, solo se compartirán en vivo las imágenes de la última hora por sesión.

Esto se debe principalmente a que a varios equipos todavía les quedan varios detalles por pulir, ya que la temporada 2026 tiene muchísimas modificaciones en el reglamento y el diseño de los monoplazas con respecto al 2025.

Estas serán las segundas pruebas de pretemporada para los pilotos de Fórmula 1, ya que hace pocas semanas tuvieron la posibilidad de girar en el Circuito de Montmeló en Barcelona, donde Colapinto tuvo una muy buena actuación e incluso llegó a dar una gran cantidad de vueltas para ganar confianza con su Alpine A526.

Los de este fin de semana no serán los últimos tests de pretemporada, ya que entre el 18 y el 20 de febrero habrá actividad también en el Circuito Internacional de Bahréin.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne. El mismo tiene una extensión de 5,303 kilómetros y cuenta con 16 curvas.

El último ganador en este circuito fue el británico Lando Norris, de McLaren, que el año pasado consiguió su primer título en una apasionante temporada que se definió en la última carrera, en Abu Dhabi.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el flojo 2025 que tuvo, en el que fue uno de los dos pilotos (junto al australiano Jack Doohan) que no pudo sumar puntos.

Cuándo y cómo ver las pruebas

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero:

  • El primer turno es de 4 a 8 (hora argentina).
  • El segundo turno es de 9 a 13 (hora argentina).

Televisan Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV. Allí se emitirá únicamente la última hora de cada jornada.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los 5 grandes contará con su hinchada de visitante: cuándo juega y dónde verlo en VIVO

Boca y River presentaron sus nuevas camisetas: ¿cuánto cuesta comprarlas?

¿Te quedaste sin Magis TV y Xuper?, mirá cómo ver los partidos de la Premier League

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura

Joan Laporta renunció a la presidencia del Barcelona FC

River fue goleado y un ex delantero de Gallardo le puso picante al momento

Luis Murúa recordó la final perdida en Pergamino: "Gracias Desamparados"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto
Video

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Las nuevas garrafas plásticas ultra livianas de YPF aún no llegan a San Juan y su uso domiciliario no tiene fecha prevista.(foto: Ambito)
Gas envasado

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo