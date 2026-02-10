De cara a la temporada 2026, Colapinto corre los tests en Bahréin: cuándo y dónde verlo

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) continuará con su preparación de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 , cuando se lleven a cabo los tests en Bahréin.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad en el Circuito Internacional de Bahréin, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,412 kilómetros, comenzará este miércoles a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y se extenderán durante cuatro horas. Ese mismo día habrá un descanso de solo una hora y el segundo turno será de 9 a 13.

Los tests de pretemporada en Bahréin continuarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios. En lo que respecta a la transmisión de los mismos, solo se compartirán en vivo las imágenes de la última hora por sesión.

Esto se debe principalmente a que a varios equipos todavía les quedan varios detalles por pulir, ya que la temporada 2026 tiene muchísimas modificaciones en el reglamento y el diseño de los monoplazas con respecto al 2025.

Estas serán las segundas pruebas de pretemporada para los pilotos de Fórmula 1, ya que hace pocas semanas tuvieron la posibilidad de girar en el Circuito de Montmeló en Barcelona, donde Colapinto tuvo una muy buena actuación e incluso llegó a dar una gran cantidad de vueltas para ganar confianza con su Alpine A526.

Los de este fin de semana no serán los últimos tests de pretemporada, ya que entre el 18 y el 20 de febrero habrá actividad también en el Circuito Internacional de Bahréin.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne. El mismo tiene una extensión de 5,303 kilómetros y cuenta con 16 curvas.

El último ganador en este circuito fue el británico Lando Norris, de McLaren, que el año pasado consiguió su primer título en una apasionante temporada que se definió en la última carrera, en Abu Dhabi.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el flojo 2025 que tuvo, en el que fue uno de los dos pilotos (junto al australiano Jack Doohan) que no pudo sumar puntos.

Cuándo y cómo ver las pruebas

Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero:

El primer turno es de 4 a 8 (hora argentina).

El segundo turno es de 9 a 13 (hora argentina).

Televisan Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV. Allí se emitirá únicamente la última hora de cada jornada.