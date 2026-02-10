Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club
Vistió los colores verdinegros en dos temporadas y fue uno de los puntos más altos del equipo de Concepción. En las últimas horas hicieron oficial su llegada con un video que se hizo viral en las redes.
Claudio Spinelli ya tiene nuevo desafío en su carrera y no pasa desapercibido. El delantero argentino de 29 años fue presentado oficialmente como refuerzo del Vasco da Gama con un video tan llamativo como original: el club de Río de Janeiro lo comparó nada menos que con He-Man, el mítico protagonista de Masters of the Universe (Amos del Universo).
El ex San Martín en la temporada 2017/2018 y ahora ex Independiente del Valle, firmó contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2028, en una apuesta fuerte del Vasco por jerarquía, experiencia y poder ofensivo. La presentación, cargada de épica, lo mostró como un verdadero guerrero listo para entrar al campo de batalla y defender los colores del Gigante da Colina.
Spinelli, viene de una etapa sólida en el fútbol ecuatoriano, donde supo destacarse por su potencia física, juego aéreo y olfato goleador. Características que encajan perfecto con la idea de un Vasco que busca protagonismo y goles en la próxima temporada.
Desde el club no escatimaron creatividad para anunciar su llegada: espada en mano, estética ochentosa y un mensaje claro para los hinchas. Spinelli llega para ser un delantero de peso, alguien que imponga presencia en el área rival y se convierta en referencia ofensiva.