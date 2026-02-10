Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club

Claudio Spinelli ya tiene nuevo desafío en su carrera y no pasa desapercibido. El delantero argentino de 29 años fue presentado oficialmente como refuerzo del Vasco da Gama con un video tan llamativo como original: el club de Río de Janeiro lo comparó nada menos que con He-Man , el mítico protagonista de Masters of the Universe (Amos del Universo).

Agenda apretada San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

Fútbol AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

El ex San Martín en la temporada 2017/2018 y ahora ex Independiente del Valle, firmó contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2028, en una apuesta fuerte del Vasco por jerarquía, experiencia y poder ofensivo. La presentación, cargada de épica, lo mostró como un verdadero guerrero listo para entrar al campo de batalla y defender los colores del Gigante da Colina.

image

Spinelli, viene de una etapa sólida en el fútbol ecuatoriano, donde supo destacarse por su potencia física, juego aéreo y olfato goleador. Características que encajan perfecto con la idea de un Vasco que busca protagonismo y goles en la próxima temporada.

Desde el club no escatimaron creatividad para anunciar su llegada: espada en mano, estética ochentosa y un mensaje claro para los hinchas. Spinelli llega para ser un delantero de peso, alguien que imponga presencia en el área rival y se convierta en referencia ofensiva.