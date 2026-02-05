Torneo Proyección

Los hinchas verdinegros acompañaron a los pibes en el debut de la Reserva: buscate

La Reserva de San Martín no logró arrancar con el pie derecho en el Torneo Proyección y cayó 2-1 como local ante Platense. El equipo sanjuanino dio pelea hasta el cierre del partido y mostró actitud en el debut del certamen, en el que buscará volver a ser protagonista. El duelo estuvo marcado por las expulsiones de Nievas en el Verdinegro y Testa en el Calamar, ambos por doble amonestación. Hubo un buen marco de público dijo presente en el Predio Emmanuel Mas.

