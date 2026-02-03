San Martín sigue dando sorpresas en el mercado de pases. Este martes se conoció que un arquero del semillero de Vélez se convirtió en refuerzo del Verdinegro para la próxima temporada en la Primera Nacional. Es el segundo que llega en ese puesto y el tercero que tendrá Ariel Martos para pelear el ascenso: Maximiliano Velazco , Sebastián Díaz Robles, el pibe del Boca Predio que tiene roce de Copa Libertadores y el flamante refuerzo que llega directamente del paño del Fortín. Su perfil y cómo ataja.

Si bien todavía su llegada no fue oficializada por la cuenta del Club Atlético San Martín, se conoció en las últimas horas que Lautaro Garzón se sumó como el vigésimo refuerzo para el arranque del ascenso. El arquero llega con un perfil de experiencia, partidos en Primera y hambre para buscar rodaje en este equipo nuevo; y que tiene como único objetivo: ser protagonista y recuperar su plaza en la máxima categoría del fútbol argentino.

Lautaro Garzón nació el 30 de julio de 2003 en Buenos Aires, es uno de los arqueros con mayor proyección surgidos de la "Fábrica" de Vélez. Con 22 años, el arquero se ha destacado por su sobriedad bajo los tres palos, sus reflejos y una personalidad impropia de su edad para afrontar momentos críticos.

El arquero tuvo su gran irrupción en el primer equipo durante el segundo semestre de 2023. En un contexto donde el club peleaba la permanencia, el juvenil asumió la responsabilidad de ser el guardián del arco fortinero.

Vale destacar que el canterano Garzón, durante su etapa en la Reserva (categoría 2003), fue una pieza clave para el campeonato obtenido por Vélez, manteniendo 11 vallas invictas en 20 partidos antes de subir al plantel profesional.

Joven y de mucha experiencia en Primera: así ataja Garzón, el flamante arquero que contrató San Martín