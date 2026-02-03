martes 3 de febrero 2026

No se va

Boca se pone firme por Changuito Zeballos y solo lo venderá si hay una cláusula

El CSKA de Moscú mostró todos los intereses para llevarse al jugador de Boca, pero desde el club fueron contundentes con el pedido. Un negocio cerrado y con cláusula de recisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Boca rechazó una oferta del CSKA de Moscú de 10 millones de dólares por Exequiel Zeballos. La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme le informó a sus pares del conjunto ruso que únicamente lo venderán por la cláusula de recisión, que es de 20 millones, exactamente el doble.

Zeballos está atravesando su mejor momento con la camiseta de Boca. Tras un final del 2025 espectacular, en el que fue una de las grandes figuras del equipo y se dio el lujo de convertir su primer gol en un Superclásico, el 2026 lo inició con la misma tónica: anotó en la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes y, tras una gran jugada personal, asistió a Lautaro Blanco para el 1 a 0 ante Newell's.

Su magnífico nivel provocó que varios clubes europeos posaran sus ojos en él. Por el momento, el único que realizó un ofrecimiento fue el CSKA de Moscú, equipo donde militan los argentinos Luciano Gondou y Ramiro Di Luciano.

La postura de Boca es clara: únicamente se va por la cláusula de 20 millones de dólares, colocada en agosto del 2022 durante su última renovación contractual. De hecho, en el club tienen la intención de extender su vínculo, que vence el 31 de diciembre de este año, y mejorar su cláusula de rescisión.

"Zeballos tiene un potencial exponencial, tiene muchísimas condiciones, aptitudes físicas y técnicas que hacen que sea un gran jugador, es un chico que necesita estar contento, estando contento y a gusto, tiene mejor rendimiento. Está entendiendo las posiciones que tiene que ocupar dependiendo de cómo se posiciona el rival, sea por dentro o por fuera, es una variable súper importante", declaró Claudio Úbeda tras la victoria por 2 a 0 ante Newell's, en la que el Changuito fue una de las figuras.

Es que, más allá de que casi todos los flashes se los lleva Leandro Paredes, la gran figura del ciclo Úbeda es el extremo santiagueño. Además del apartado estadístico (lleva cuatro goles y tres asistencias desde que asumió el Sifón), se lo nota mucho más maduro, con confianza para explotar sus cualidades.

Perder a Zeballos sería un golpe durísimo para Boca, que este lunes obtuvo un plazo de 10 días para incorporar futbolistas debido a la operación de Rodrigo Battaglia. Por lo que pudo averiguar este medio, el CSKA volverá a la carga en los próximos días con una oferta más jugosa.

