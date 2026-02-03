martes 3 de febrero 2026

Automovilismo

Los sanjuaninos que correrán el Rally Máster en San Luis

Ocho pilotos y cinco navegantes están confirmados para la competencia tradicional de esa provincia, denominada la carrera del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Luis es un lugar donde se respira mucho deporte motor, especialmente rally, siendo la localidad de San Francisco del Monte de Oro la que recibirá la decimotercera edición del Rally Máster de Tracción Simple del 6 al 8 de febrero, contando con la presencia de ocho pilotos y cinco navegantes sanjuaninos. Representando a nuestra provincia estará Gabriel Abarca, navegado por Juan Cruz Varela, el albardonero Ariel Almenzar acompañado por el catamarqueño Maximiliano Vergara, el regreso de Santiago Gambetta y en su butaca derecha el neuquino Ulises Agesta, Sebastián Landa con el cordobés Juan Pablo Del Riego, sumado al binomio de Fernando Reyes – Santiago Reyes, Martín Claros – Juan Francisco Claros, Alberto Gaya – Santiago Gaya, y Pablo Aribe – Alfredo Graffigna.

La prueba mencionada, organizada por el Automóvil Club San Luis, tendrá dos etapas, con la primera jornada que incluirá una asistencia larga y el paso en dos oportunidades por los tramos de tierra. La segunda etapa se correrá el domingo, también en cercanías de la localidad, y culminará con un súper especial urbano. La organización de la competencia confirmó 75 inscriptos de distintas provincias argentinas, entre ellos campeones nacionales y la visita de pilotos de otros países.

El dúo ganador de cada categoría recibirá como premio simbólico el “Guardapolvo”, haciendo referencia al maestro, reconocimiento icónico que refleja la educación en esa provincia.

Pilotos sanjuaninos presentes

Santiago Gambetta – Ulises Agesta (Ford Fiesta)

Sebastián Landa – Juan Pablo Del Riego (Ford Fiesta)

Gabriel Abarca – Juan Cruz Varela (Ford Fiesta)

Ariel Almenzar – Maximiliano Vergara (Ford Fiesta)

Fernando Reyes – Santiago Reyes (Ford Fiesta)

Alberto Gaya – Santiago Gaya (Peugeot 208)

Martín Claros – Juan Francisco Claros (Ford Ka)

Pablo Aribe – Alfredo Graffigna (Ford Ka)

