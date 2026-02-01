Sexto triunfo al hilo de UPCN: esta vez, venció a Boca

UPCN San Juan Vóley cerró el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina con victoria ante Boca Juniors, al imponerse por 3-1 en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. Los parciales fueron 25-22, 25-14, 22-25 y 25-20, para completar la etapa con puntaje ideal y estirar a seis la racha de triunfos consecutivos.

El equipo sanjuanino mostró un rendimiento alto y parejo en todos los fundamentos, marcando diferencias desde el servicio, el bloqueo y la eficacia ofensiva.

Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, escoltado por Alejandro Toro y Matheuss Alejandro con 14 cada uno, en otra actuación colectiva convincente de Los Cóndores.

Con este resultado, UPCN alcanzó los 11 triunfos en 15 fechas disputadas, aseguró su clasificación a los play off y se mantiene en la segunda posición de la tabla de posiciones de la LVA.

Tras cerrar el Tour 5 con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, el plantel regresará a San Juan para preparar el último Tour de la fase regular, que se disputará en Buenos Aires del 12 al 15 de febrero.

Síntesis

Boca Juniors: Ignacio Bernasconi, Sergio Acosta; Elías Flores, Joaquín Fariña; Luis Gorosito, Luciano Coto; Alessandro Lobo (L). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresos: Gastón Linares, Manuel Chazarreta, Braulio Bauly, Maximiliano Jaime.

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Mateo Gómez.

Parciales: 25-22, 25-14, 25-22 y 20-25.

Estadio: Socios Fundadores (Chubut).