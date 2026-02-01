domingo 1 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

Sexto triunfo al hilo de UPCN: esta vez, venció a Boca

El equipo sanjuanino mostró un rendimiento alto y parejo en todos los fundamentos, marcando diferencias desde el servicio, el bloqueo y la eficacia ofensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN San Juan Vóley cerró el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina con victoria ante Boca Juniors, al imponerse por 3-1 en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. Los parciales fueron 25-22, 25-14, 22-25 y 25-20, para completar la etapa con puntaje ideal y estirar a seis la racha de triunfos consecutivos.

Lee además
la circunvalacion vive el final de la vuelta a san juan, con el chileno ramirez como lider de la general con 11 segundos de ventaja video
Ciclismo

La Circunvalación vive el final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja
river busca su tercer triunfo al hilo ante el rosario central de di maria
Torneo Apertura

River busca su tercer triunfo al hilo ante el Rosario Central de Di María

El equipo sanjuanino mostró un rendimiento alto y parejo en todos los fundamentos, marcando diferencias desde el servicio, el bloqueo y la eficacia ofensiva.

Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, escoltado por Alejandro Toro y Matheuss Alejandro con 14 cada uno, en otra actuación colectiva convincente de Los Cóndores.

Con este resultado, UPCN alcanzó los 11 triunfos en 15 fechas disputadas, aseguró su clasificación a los play off y se mantiene en la segunda posición de la tabla de posiciones de la LVA.

Tras cerrar el Tour 5 con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, el plantel regresará a San Juan para preparar el último Tour de la fase regular, que se disputará en Buenos Aires del 12 al 15 de febrero.

Síntesis

Boca Juniors: Ignacio Bernasconi, Sergio Acosta; Elías Flores, Joaquín Fariña; Luis Gorosito, Luciano Coto; Alessandro Lobo (L). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresos: Gastón Linares, Manuel Chazarreta, Braulio Bauly, Maximiliano Jaime.

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Mateo Gómez.

Parciales: 25-22, 25-14, 25-22 y 20-25.

Estadio: Socios Fundadores (Chubut).

Temas
Seguí leyendo

En La Bombonera, Boca buscará volver a la victoria ante Newell's

Alcaraz, campeón del Australian Open tras vencer a Djokovic: es el más joven en conseguir los cuatro Grand Slam

Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan

De cara a la Primera Nacional, San Martín ganó sus dos partidos amistosos ante Alianza

Asado entre neblina y montaña: el ritual infaltable de la "etapa reina"

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

El Colorado se viste de fiesta: el pelotón desafía la altura y la montaña en la "etapa reina" de la Vuelta a San Juan

UPCN venció al líder Ciudad en un partidazo por el Tour 5

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la circunvalacion vive el final de la vuelta a san juan, con el chileno ramirez como lider de la general con 11 segundos de ventaja video
Ciclismo

La Circunvalación vive el final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas
Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles
A prepararse

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Te Puede Interesar

La Circunvalación vive el final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja video
Ciclismo

La Circunvalación vive el final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el Cerro Carmelo se puede contemplar una imponente vista de Pocito y otros rincones del Valle de Tulum.
Tiempo de verano en San Juan

Cerro Carmelo, el mirador pocitano que invita al trekking, al mountain y mucho más

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: En Brasil abusó de mí
Descargo

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: "En Brasil abusó de mí"

A Ruffina Sánchez o Ruffi, o Pupé, ya la reconocen cuando pasea con su mamá, hermanita y abuela por el centro de San Juan.  
Ternura sin fin

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos
Operativo

Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos