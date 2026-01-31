El Colorado se viste de fiesta: el pelotón desafía la altura y la montaña en la "etapa reina" de la Vuelta a San Juan

Después de la incertidumbre y la obligada suspensión del viernes, la Vuelta a San Juan vuelve a latir con fuerza. Este sábado 31 de enero, finalmente, el pelotón afrontará el desafío más duro de la edición 2026: el ascenso al Alto Colorado , la denominada “etapa reina”, clave para la definición de la clasificación general.

La jornada había sido cancelada el viernes debido a las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 29 , que provocaron serios daños y dejaron intransitable el sector de Ruta Nacional 40, acceso norte , uno de los tramos previstos del recorrido. Tras una nueva evaluación del estado de los caminos, la Organización y el Colegio de Comisarios confirmaron que sí habrá etapa , con modificaciones y en horario de mañana.

Horarios confirmados

Concentración: 7:30 horas

Apertura de firmas: 7:20 horas

Cierre de firmas: 8:10 horas

Largada: 8:30 horas, desde calle General Paz y Aberastain, en la Plaza de Santa Lucía

El inicio será con tren controlado, recorriendo General Paz hacia el este hasta Colón, al norte hasta el cruce con Avenida Libertador General San Martín, completando aproximadamente 1.200 metros antes del kilómetro cero.

La montaña, juez implacable

La octava etapa tendrá final en alto y exigirá al máximo a los ciclistas, con tres metas de montaña:

1ª meta (2ª categoría): Ruta 436, Baños de Talacasto (71,5 km)

2ª meta (2ª categoría): Ruta 149, Las Crucecitas (91,7 km)

3ª meta (1ª categoría): Línea de meta en el Alto del Colorado, en Iglesia (139,5 km)

Además, habrá dos metas sprint:

Ruta 40, metros antes de Ruta 436, Talacasto (57,7 km)

Ruta 149, La Ciénaga (106 km)

La etapa contará con pasadas especiales con premios económicos en distintos puntos del recorrido y un porcentaje fuera de control del 51%, reflejo de la dureza del trazado.

En lo deportivo, todas las miradas estarán puestas en Tomás Contte, del equipo de la Municipalidad de Pocito, quien llega como líder de la clasificación general a esta penúltima etapa. El sanjuanino buscará defender la malla en un terreno que suele marcar diferencias, antes del gran final del domingo, que se disputará en el tradicional circuito de la Avenida de Circunvalación, escenario elegido para coronar al campeón de la Vuelta a San Juan 2026.