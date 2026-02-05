La Reserva de San Martín perdió con Platense en el arranque del Torneo Proyección

Traspié de la Reserva de San Martín en el arranque del Torneo Proyección . El elenco sanjuanino peleó hasta el final, pero no pudo sumar de local en el inicio del certamen, que lo tendrá nuevamente como protagonista. Fue derrota 2-1 frente al Calamar. Nievas en el Verdinegro y Testa en Platense fueron expulsados por doble amarilla.

Ante un buen marco de público que llegó hasta el Predio Emmanuel Mas, el equipo de Mauricio Fernández arrancó perdiendo desde el inicio. Es que a los 7 minutos de la primera parte, Fausto San Pedro anotó para la visita y eso condicionó al Verdinegro, que tuvo que salir a buscar el partido desde muy temprano.

Si bien se fueron al descanso uno abajo, los sanjuaninos salieron a cambiarle un poco la cara al encuentro y las llegadas no fueron claras para llegar rápidamente al empate. Frente a ese panorama, el que estiró el marcador fue Platense, que puso las cosas 2-0 con otro gol de Pedro.

En el final del partido, San Martín terminó siendo más y manejando los hilos. Es por eso que al minuto 80, llegó al empate a través de Joaquín Irazoque, que puso el descuento 2-1. Fue derrota en el debut.