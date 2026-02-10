martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

El ente madre del fútbol argentino se hará cargo de la televisación de las categorías del ascenso. Entre ellos, emitirá los encuentros que dispute el Verdinegro en la segunda máxima categoría.

Por Agencia NA
image

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión de la segunda categoría por cuenta propia, que contará con la participación de San Martín.

Lee además
a corazon abierto, el pulpo gonzalez confeso que estuvo deprimido por el descenso de san martin: me daba vergüenza...
Declaraciones

A corazón abierto, el "Pulpo" González confesó que estuvo deprimido por el descenso de San Martín: "Me daba vergüenza..."
San Martín.
Agenda apretada

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división tras una larga negociación con diferentes partes.

La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.

Cuánto costará la suscripción para ver las categorías del ascenso

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.

Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.

Cuándo jugará San Martín

El debut del Verdinegro será el domingo 15 de febrero, desde las 17 horas, en Buenos Aires, donde enfrentará a Chacarita en el arranque de una competencia que tendrá un calendario ajustado y sin margen para reprogramaciones. La planificación responde, en parte, a la necesidad de acomodar el cronograma de cara al Mundial.

Con el inicio ratificado, el conjunto sanjuanino también tiene definido su recorrido en las primeras fechas. Tras el estreno ante el Funebrero, San Martín jugará su primer partido como local el sábado 21 de febrero, cuando reciba a Güemes a partir de las 19.30 horas. Luego volverá a salir a la ruta para visitar a Tristán Suárez el domingo 1 de marzo, desde las 19 horas, y una semana más tarde será nuevamente anfitrión frente a Agropecuario, el domingo 8, a las 20.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los 5 grandes contará con su hinchada de visitante: cuándo juega y dónde verlo en VIVO

De cara a la temporada 2026, Colapinto corre los tests en Bahréin: cuándo y dónde verlo

Boca y River presentaron sus nuevas camisetas: ¿cuánto cuesta comprarlas?

¿Te quedaste sin Magis TV y Xuper?, mirá cómo ver los partidos de la Premier League

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura

Joan Laporta renunció a la presidencia del Barcelona FC

River fue goleado y un ex delantero de Gallardo le puso picante al momento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto
Video

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Las nuevas garrafas plásticas ultra livianas de YPF aún no llegan a San Juan y su uso domiciliario no tiene fecha prevista.(foto: Ambito)
Gas envasado

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo