AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión de la segunda categoría por cuenta propia, que contará con la participación de San Martín .

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división tras una larga negociación con diferentes partes.

La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.

Cuánto costará la suscripción para ver las categorías del ascenso

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.

Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.

Cuándo jugará San Martín

El debut del Verdinegro será el domingo 15 de febrero, desde las 17 horas, en Buenos Aires, donde enfrentará a Chacarita en el arranque de una competencia que tendrá un calendario ajustado y sin margen para reprogramaciones. La planificación responde, en parte, a la necesidad de acomodar el cronograma de cara al Mundial.

Con el inicio ratificado, el conjunto sanjuanino también tiene definido su recorrido en las primeras fechas. Tras el estreno ante el Funebrero, San Martín jugará su primer partido como local el sábado 21 de febrero, cuando reciba a Güemes a partir de las 19.30 horas. Luego volverá a salir a la ruta para visitar a Tristán Suárez el domingo 1 de marzo, desde las 19 horas, y una semana más tarde será nuevamente anfitrión frente a Agropecuario, el domingo 8, a las 20.