martes 10 de febrero 2026

Torneo Apertura

Uno de los 5 grandes contará con su hinchada de visitante: cuándo juega y dónde verlo en VIVO

El campeonato pasado ante el mismo rival, también tuvo el acompañamiento de su gente. Ya se conoció qué día y horario enfrentará a su rival y qué canal lo transmitirá.

Por Agencia NA
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) tomó la decisión de que Racing pueda llevar hinchas al estadio Florencio Sola en su visita a Banfield, el próximo sábado a las 17:30 horas, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta decisión se tomó en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y los hinchas de Racing podrán estar presentes en el recinto ubicado en el municipio de Lomas de Zamora.

El equipo de Avellaneda dispondrá de un total de 5,6 mil entradas para el encuentro, de las cuales cinco mil serán para la tribuna Valentín Suarez baja y 600 para la platea del sector alto de la misma grada.

En los próximos días, las redes sociales de Racing informarán el mecanismo de venta y los valores de las entradas para presenciar el partido el próximo sábado a las 17:30 horas.

El pasado sábado 11 de noviembre, la “Academia” también tuvo presencia de su parcialidad en su última visita al estadio Florencio Sola donde enfrentó a Banfield.

En tanto, el único antecedente que tuvo el Torneo Apertura en este año, fue también en la casa del "Taladro" cuando este recibió a Huracán en la primera fecha donde empataron 1-1.

Cuándo y a qué hora juega Banfield vs. Racing en el Torneo Apertura 2026

  • Fecha: sábado 14 de febrero
  • Horario: 17.30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Florencio Sola (Banfield)

Qué canal pasa Banfield vs. Racing en vivo por TV

El partido podrá verse en vivo desde Argentina por el canal TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Temas
