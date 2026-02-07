Racing se sacó la mufa en Avellaneda y festejó su primer triunfo del año

Racing logró el desahogo que venía buscando y consiguió su primer triunfo del 2026 al imponerse por 2-1 ante Argentinos Juniors , en el Cilindro de Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Apertura . Fue una victoria necesaria, con buenos momentos de juego y un cierre cargado de tensión por decisiones arbitrales que encendieron la bronca del público local.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Gustavo Costas mostró una imagen renovada: presión alta, intensidad y protagonismo con la pelota. Esa postura tuvo rápido premio, ya que a los 19 minutos del primer tiempo , Tomás Conechny ganó de cabeza en el área tras una buena jugada colectiva y puso el 1-0 para la Academia.

Racing mantuvo el control del trámite y volvió a golpear antes del descanso. A los 43 minutos, Santiago Solari sacó un potente remate desde afuera del área y firmó un verdadero golazo para el 2-0 parcial, resultado que reflejaba lo visto en la primera mitad.

El complemento arrancó cuesta arriba para el local. Apenas al minuto, Erik Godoy descontó para Argentinos Juniors y le puso suspenso al partido. A partir de allí, el Bicho adelantó líneas y Racing comenzó a defender más cerca de su arco.

La gran polémica llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Hernán Mastrángelo fue llamado por el VAR para revisar un posible penal a favor de Racing. Tras observar la jugada, sancionó falta en ataque de Adrián Martínez y anuló la chance del local, decisión que generó fuertes protestas en el Cilindro.

En el tramo final, Racing se replegó con orden, aguantó los embates de Argentinos y cerró una victoria clave que le permitió sumar por primera vez de a tres, cortar el invicto del Bicho y recuperar confianza de cara a lo que viene.