Torneo Apertura 2026

Racing se sacó la mufa en Avellaneda y festejó su primer triunfo del año

La Academia venció 2-1 a Argentinos Juniors en el Cilindro, mostró una mejor versión futbolística y cortó una racha adversa en el Torneo Apertura 2026, en un partido que terminó con polémica arbitral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
TyC

Racing logró el desahogo que venía buscando y consiguió su primer triunfo del 2026 al imponerse por 2-1 ante Argentinos Juniors, en el Cilindro de Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Fue una victoria necesaria, con buenos momentos de juego y un cierre cargado de tensión por decisiones arbitrales que encendieron la bronca del público local.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Gustavo Costas mostró una imagen renovada: presión alta, intensidad y protagonismo con la pelota. Esa postura tuvo rápido premio, ya que a los 19 minutos del primer tiempo, Tomás Conechny ganó de cabeza en el área tras una buena jugada colectiva y puso el 1-0 para la Academia.

Racing mantuvo el control del trámite y volvió a golpear antes del descanso. A los 43 minutos, Santiago Solari sacó un potente remate desde afuera del área y firmó un verdadero golazo para el 2-0 parcial, resultado que reflejaba lo visto en la primera mitad.

El complemento arrancó cuesta arriba para el local. Apenas al minuto, Erik Godoy descontó para Argentinos Juniors y le puso suspenso al partido. A partir de allí, el Bicho adelantó líneas y Racing comenzó a defender más cerca de su arco.

La gran polémica llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Hernán Mastrángelo fue llamado por el VAR para revisar un posible penal a favor de Racing. Tras observar la jugada, sancionó falta en ataque de Adrián Martínez y anuló la chance del local, decisión que generó fuertes protestas en el Cilindro.

En el tramo final, Racing se replegó con orden, aguantó los embates de Argentinos y cerró una victoria clave que le permitió sumar por primera vez de a tres, cortar el invicto del Bicho y recuperar confianza de cara a lo que viene.

