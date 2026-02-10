Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha"
Después de la firma de convenio entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina, el fútbol local se expresó con Tiempo de San Juan, sobre la importancia de empezar a implementarlo para erradicar la violencia de las canchas.
El fútbol sanjuanino dio un paso trascendental rumbo a un cambio de era. Luego de la firma del convenio entre la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Secretaría de Seguridad, la provincia comenzará a implementar el programa nacional Tribuna Segura, una herramienta clave para reforzar los controles en los estadios y combatir la violencia en los espectáculos deportivos.
El acuerdo se concretó este martes por la tarde en el Anexo de la Legislatura Provincial, con la presencia del presidente de la Liga, Juan Valiente, el secretario de Seguridad Enrique Delgado y el secretario de Deportes Pablo Tabachnik. La iniciativa prevé, de manera gradual, la venta de entradas digitales, controles biométricos y el escaneo de DNI en los accesos, lo que permitirá aplicar el derecho de admisión de forma estricta.
Tras el anuncio, los dirigentes de los clubes sanjuaninos manifestaron su postura a Tiempo de San Juan: el primero en romper el hielo fue Martín Sassul, presidente de Sportivo Desamparados, quien valoró el avance como una medida necesaria para mejorar la seguridad y devolverle tranquilidad a las familias que asisten a las canchas.
Luego tomó la palabra Sergio Fernández, coordinador de Defensores de Argentinos, quien coincidió en que Tribuna Segura representa una herramienta fundamental para el fútbol local.
Por último, Federico Ortiz, representante de Trinidad, también se refirió al convenio y destacó que el programa puede marcar un antes y un después en la forma de vivir el fútbol sanjuanino, siempre y cuando se aplique con criterio y de manera progresiva.
El video:
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha" Después de la firma de convenio entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina, el fútbol local se expresó con Tiempo de San Juan, sobre la importancia de empezar a implementarlo para erradicar la violencia de las canchas. Luego del anuncio, dirigentes de los clubes locales se expresaron al respecto en Tiempo de San Juan. Martín Sassul, presidente de Sportivo Desamparados, fue el primero en opinar y valoró la medida como un paso necesario. Más tarde lo hizo Sergio Fernández, colaborador de Defensores de Argentinos, y Federico Ortiz, de Trinidad, quienes coincidieron en que Tribuna Segura puede marcar un antes y un después en el fútbol local, siempre que su implementación sea progresiva y acompañada por los clubes y los hinchas. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"