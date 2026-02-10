martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha"

Después de la firma de convenio entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina, el fútbol local se expresó con Tiempo de San Juan, sobre la importancia de empezar a implementarlo para erradicar la violencia de las canchas.

Por Antonella Letizia
q

El fútbol sanjuanino dio un paso trascendental rumbo a un cambio de era. Luego de la firma del convenio entre la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Secretaría de Seguridad, la provincia comenzará a implementar el programa nacional Tribuna Segura, una herramienta clave para reforzar los controles en los estadios y combatir la violencia en los espectáculos deportivos.

Lee además
el futbol sanjuanino puso la firma al convenio de tribuna segura
Esta tarde

El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura
Las nuevas garrafas plásticas ultra livianas de YPF aún no llegan a San Juan y su uso domiciliario no tiene fecha prevista.(foto: Ambito)
Gas envasado

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

El acuerdo se concretó este martes por la tarde en el Anexo de la Legislatura Provincial, con la presencia del presidente de la Liga, Juan Valiente, el secretario de Seguridad Enrique Delgado y el secretario de Deportes Pablo Tabachnik. La iniciativa prevé, de manera gradual, la venta de entradas digitales, controles biométricos y el escaneo de DNI en los accesos, lo que permitirá aplicar el derecho de admisión de forma estricta.

Tras el anuncio, los dirigentes de los clubes sanjuaninos manifestaron su postura a Tiempo de San Juan: el primero en romper el hielo fue Martín Sassul, presidente de Sportivo Desamparados, quien valoró el avance como una medida necesaria para mejorar la seguridad y devolverle tranquilidad a las familias que asisten a las canchas.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.45

Luego tomó la palabra Sergio Fernández, coordinador de Defensores de Argentinos, quien coincidió en que Tribuna Segura representa una herramienta fundamental para el fútbol local.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.44

Por último, Federico Ortiz, representante de Trinidad, también se refirió al convenio y destacó que el programa puede marcar un antes y un después en la forma de vivir el fútbol sanjuanino, siempre y cuando se aplique con criterio y de manera progresiva.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.45 (1)

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha" Después de la firma de convenio entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina, el fútbol local se expresó con Tiempo de San Juan, sobre la importancia de empezar a implementarlo para erradicar la violencia de las canchas. Luego del anuncio, dirigentes de los clubes locales se expresaron al respecto en Tiempo de San Juan. Martín Sassul, presidente de Sportivo Desamparados, fue el primero en opinar y valoró la medida como un paso necesario. Más tarde lo hizo Sergio Fernández, colaborador de Defensores de Argentinos, y Federico Ortiz, de Trinidad, quienes coincidieron en que Tribuna Segura puede marcar un antes y un después en el fútbol local, siempre que su implementación sea progresiva y acompañada por los clubes y los hinchas. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Una ruta aérea usada por los sanjuaninos, la más peligrosa del mundo

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Los sanjuaninos que correrán el Rally Máster en San Luis

El tiktoker que analizó el CI de los sanjuaninos, feliz tras la lluvia y un dardo a sus competidores: "Se les moja el cemento y pierden dinero"

Román Riquelme fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en Boca

Martín Palermo explicó por qué se distanció con Riquelme: "No sé lo que pasó"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson
En Villa Italia

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

San Valentín promete en San Juan.
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Balance 2025

Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción