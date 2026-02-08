Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Cada video suyo atrae a cientos de internautas. No le faltan seguidores, corazoncitos de “Me gusta” y, muchísimo menos, comentarios. ¿Algunos son críticos de sus “factos”? Sí. ¿Se queja de sus haters? Para nada. Todo lo contrario: sostuvo que son un gran motor para seguir con sus publicaciones. Una frase lo demuestra. “Les agradezco que suban mis videos”, fueron una de las primeras palabras de Elías Rodríguez Corti al tomar contacto con Tiempo de San Juan. No dudó ni medio segundo en aceptar una entrevista y hasta invitó a este diario a conocer su empresa.

Para el joven, su firma -que inició hace unos cinco años- es mucho más que una fuente de ingresos. Desde ese rincón de Trinidad busca atraer clientes, hablar de negocios, incentivar el surgimiento de nuevos emprendedores y hacer que “los sanjuaninos sean más inteligentes”, una propuesta que levantó muchísima polvareda en el mundillo de los internautas.

Tras recorrer una buena parte del galpón, entre centenares de bolsas de cemento, caños y hierros, Rodríguez Corti abrió la puerta de su oficina. La habitación es un reflejo de su mundo. Todo tiene un sentido, cada objeto explica cómo es y cómo piensa. Dos libros sobre el escritorio -uno del economista y político radical Martín Tetaz y “Sé tu propio CEO”, de Leo Piccioli-, una contadora de billetes, su diploma de Profesor de Educación Física y dos grandes “chiches”, como un mapa de Capital en la pared frente a su silla gamer y una gran caja fuerte con un sticker de Apple, visibilizan cuál es el “norte” del muchacho convertido en un referente de las redes en San Juan. También destaca una pizarra en la que anota ideas, objetivos y frases que luego se transforman en contenido, y ayudan a transformarlo en el “Beltrán Briones” local, como algunos lo llaman.

Entre mates con café, contó que creció entre materiales de construcción, cuentas, proveedores y horarios largos. Recordó que desde chico trabajó en el negocio de su padre y que, a los 18 años, junto con su hermano, fundó la empresa Todo Obras, donde adquirió experiencia hasta que, a los 25, decidió iniciar su propio camino con El Albañil.

Hoy es dueño del 95% de la firma, confirmó. El 5% restante pertenece a dos mujeres que, según explicó, son claves en el funcionamiento del negocio y personas de absoluta confianza.

El Albañil comercializa aceros, impermeabilizantes y todo lo que demanda una obra desde el inicio hasta el final. Pero para Rodríguez Corti el negocio no es solo vender, también declaró que es una plataforma para transmitir ideas. Al principio, sus videos tenían el único objetivo de mostrar productos. “Me empezó a ir muy bien y después empecé a hacer foco en la problemática que vivimos los comerciantes: cheques rechazados, juicios laborales, trabas para habilitar un negocio, entorpecimientos del sector público. Cuando uno quiere generar valor y hacer las cosas bien, se encuentra con todo eso”, explicó.

De allí surgió la idea de que la riqueza es generada principalmente por el sector privado, a partir de la creación de productos de mayor valor a menor costo. Desde ese lugar, fue construyendo un personaje que incomoda, provoca y, al mismo tiempo, seduce a cientos de usuarios de TikTok e Instagram. Además, indicó que dicha faceta le sirvió para generar lazos entre emprendedores, entablar relaciones con personas en búsqueda de trabajo y hacer contactos para acciones solidarias, como ayudas a un merendero -la cual decide no exponer en sus perfiles-.

“La verdad incomoda” y los tres ejes que repite como mantra

Rodríguez Corti mezcla conceptos económicos con experiencias personales y repite ideas como si fueran principios innegociables. Para él, el problema de fondo no es solo económico. “Opino que gran parte de la sociedad no está preparada con lectura comprensiva, matemática e impuestos”, sostuvo. Justamente, los tres ejes sobre los que debería girar el futuro de los sanjuaninos para ser más inteligentes y mejorar como sociedad, según afirmó.

En sus videos, esa mirada aparece una y otra vez. “A todas las personas la verdad les incomoda”, dice, consciente de que sus palabras generan rechazo en muchos sectores. Y no esquivó el conflicto, haciendo alusión a un concepto vinculado al peronismo: “Hay mucha gente que me dice que no tengo razón, que se disfrazan atrás de la justicia social”.

Su discurso también tiene una dimensión política, aunque él rechaza cualquier etiqueta partidaria. “Yo personalmente soy apolítico”, aseguró. Es más, manifestó que está en contra de gran parte de los dirigentes políticos, ya que, según declaró, se llevan su esfuerzo sin darle nada a cambio. Y remató con una frase que resume su mirada sobre el poder: “La política es el reflejo de la sociedad”.

"Argentina no es un país rico, como dicen muchos. Es un país pobre con recursos naturales, para que tenga riqueza necesita un factor humano y una infraestructura sólida", reflexionó sobre el presente del país.

En su lógica, no hay atajos ni excusas. “Si a vos te está yendo mal es culpa tuya, no es culpa del gobierno de turno ni de tu vecino, ni de tu amigo, ni de tu primo, ni de tu papá que te dejó la herencia. Es culpa tuya”, afirmó.

Pero detrás de esa dureza, dio a conocer que mantiene una obsesión con el aprendizaje, tratando de estudiar y leer mucho, sin confiarse de nadie. Dice que revisa leyes, conversa con contadores, analiza números y toma decisiones con un método casi obsesivo. No se define como un joven de las redes. “En realidad no me considero influencer. Me considero un trabajador incansable. Todos los días fracaso muchas veces, pero de vez en cuando acierto ciertas cosas y la sociedad me lo convalida viniendo a nuestro negocio”, mencionó.

Qué dijo sobre un video con polémica

“Hay mucha gente que interpretó mal lo que quise decir”, reconoció sobre una publicación, expuesta por Tiempo. Hace pocos días, un video suyo celebrando las pérdidas económicas de competidores del rubro tras las lluvias en San Juan generó una fuerte reacción en redes sociales y dividió opiniones.

"Necesitamos que los haters comenten el doble de lo que están comentando, porque ellos son los que impulsan nuestras publicaciones", dijo sin pelos en la lengua.

Explicó que su crítica no estaba dirigida a los comerciantes en general, sino a lo que considera una desigualdad en el cumplimiento de las normas. Señaló que él y muchas empresas realizan grandes esfuerzos para pagar impuestos y mantener todo en regla, mientras que otros negocios operan en la informalidad. Desde su mirada, esa situación genera una competencia desleal y perjudica a quienes intentan hacer las cosas correctamente: “La ley existe solo para algunos”.

Una primicia para Tiempo y el sueño de Buenos Aires

En medio de la charla, Rodríguez Corti bajó la voz y sonrió. Fue el momento de contar algo que, hasta ahora, había guardado en su círculo más cercano. “Me llamaron de Buenos Aires para abrir una sucursal allá. Tengo que viajar en febrero”, reveló. No brindó demasiados detalles y prefirió no anticiparse, aunque reconoció que se trata de un sueño que viene trabajando desde hace años.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 20.01.35 (1) Rodríguez Corti mostró orgulloso su título de Profesor de Educación Física, en la Universidad Católica de Cuyo. Actualmente, no ejerce dicha profesión.

Recordó que ya lo imaginaba cuando estaba en la primera empresa que fundó con su hermano y que hoy ve esa posibilidad un poco más cercana, aunque prefiere enfocarse en el presente. Para él, ese plan encaja con su idea de progreso: crecer, expandirse y generar valor. En ese camino, reiteró su objetivo de contribuir a una sociedad sanjuanina más preparada y próspera, con la aspiración de que la provincia se convierta en una potencia nacional.

En un tramo poco conocido de su historia, Rodríguez Corti confesó que recibió llamados de la política. No especificó el espacio político que lo tentó, pero su respuesta fue negativa. Hasta el momento, prefirió no involucrarse.

Libros, boxeo y una AK-47 tatuada

En el tramo final de la entrevista, la conversación se volvió más personal. Rodríguez Corti habló de sus gustos, sus contradicciones y sus símbolos. Entre ellos, sus tatuajes.

Explicó que muchas decisiones las toma sin demasiado cálculo. “Busqué en Google qué tatuarme y el que me gustó estaba más o menos. Trato de que las decisiones difíciles sean simples y que no me demanden tanto pensamiento”, dijo. También recordó su pasado como boxeador amateur y vinculó ese recorrido con la elección del tatuaje de la AK-47.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 20.01.36 Elías, con el mate y luciendo sus tatuajes en el brazo derecho. De fondo, el mapa de Capital, soñando un San Juan más próspero e inteligente.

Además, mencionó gestos menos visibles: regalar libros, organizar charlas, colaborar con merenderos y conectar empleadores con personas que buscan trabajo. En ese marco, propuso “poner de moda regalar libros” y aclaró que muchas de esas acciones no las filma ni las publica, porque prefiere que queden fuera del algoritmo.