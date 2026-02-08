El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Hay personas que pueden vivir tranquilamente en el mundo en blanco y negro, y hay otras, como Luis Guevara, que albergan un arcoíris en sus manos, esperando el momento justo para liberarlo donde la ocasión lo amerite. A sus 55 años, este artista caucetero ha entendido que una pared no es una división, sino una invitación; un estoico muro que ‘chifla’ con la intención de ser coloreado.

La historia de Luis no comenzó con el aroma a tinta de las viejas publicaciones. "Desde muy joven me gustaba ver revistas de historietas. Crecí leyendo y disfrutando de los talentosos artistas del dibujo. Me fui de a poco interesando en el mundo del arte y aprendiendo" , rememoró.

Hoy, Caucete es por momentos una galería a cielo abierto. Quien camina por el Complejo Deportivo, quien busca el fresco en la Plaza Manuel Belgrano o quien transita la Plaza Virgen de Fátima en el Barrio Felipe Cobas, se topa con el rastro de Guevara. Sus obras no solo decoran; otorgan pertenencia. Son espejos donde el pueblo se mira, se reconoce y se regocija.

"Es muy significativo haber tenido la oportunidad de realizar murales en mi querida ciudad natal y estoy muy orgulloso de la aceptación del pueblo y del gobierno de Caucete", afirmó.

Sin embargo, el arte de Guevara no busca solo la estética. Entre todas sus creaciones, hay una que late con una fuerza distinta, una que nació de la fibra más íntima del dolor y el amor. "Uno de mis trabajos realizados fue un mural en memoria y en honor a mi hijo. Sin dudas que es el más significativo para mí", confesó mientras rozaba inevitablemente el capítulo más triste de su vida.

Soñando entre colores

Luis Guevara no descansa. Su sueño de seguir creciendo personal y profesionalmente se traduce en una búsqueda constante por "curar" la ciudad a través de la belleza. "Siempre tengo proyectos para realizar. Me gustaría darle vida, con múltiples colores, para recuperar espacios perdidos, rincones, plazas...". Para él, cada muro gris es una derrota que el arte está convocado para revertir.

"Cada trabajo a realizar es un desafío, ya que se necesita mucho empeño para crear y estampar un diseño", explicó. En ese esfuerzo, destaca la importancia de la sinergia con la comunidad y sus instituciones: "Me gustaría agradecer al Municipio de Caucete por la confianza y a la intendenta por la oportunidad que me da para expresar mi arte. Sabemos que los materiales son caros y sin la colaboración del equipo municipal no se podría".

Luis Guevara sigue allí, con la mirada de aquel niño que leía historietas y las manos de un hombre que sabe que la identidad de un pueblo se pincela día a día. Mientras quede un rincón olvidado en Caucete, habrá un artista soñando con devolverle el movimiento, pintando un trazo, una sonrisa, a la vez.