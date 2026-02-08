domingo 8 de febrero 2026

Orgullo local

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile

Gabriel Illanes, Gabriel Pereyra y Tiago Sánchez brillaron en la edición inaugural del Abierto Internacional de Santiago. Mucho más que una competencia, para ellos el viaje que dejó aprendizajes, intercambio cultural y una fuerte motivación para lo que viene.

Por Juan Ortiz
image

San Juan hizo sentir su presencia del otro lado de la cordillera. Los ajedrecistas sanjuaninos Gabriel Illanes, Gabriel Pereyra y Tiago Sánchez brillaron en la edición inaugural del Abierto Internacional de Santiago de Chile, un certamen de alto nivel que reunió a más de 150 jugadores de distintos países. No solo los resultados importan: para los jóvenes significó su primera experiencia competitiva fuera de la Argentina, en un viaje que dejó aprendizajes, intercambio cultural y una fuerte motivación para lo que viene.

image

El torneo se disputó entre el 26 de enero y el 1 de febrero y todo fue ganancia para los competidores. Mientras Pereyra (21), Maestro Nacional sanjuanino, sumó experiencia, los dos juveniles lograron importantes saltos en el ranking internacional, reflejo de un crecimiento que ya venía mostrando el ajedrez local.

En este sentido, Illanes(18) fue uno de los grandes protagonistas del torneo, con una suba de 56 puntos de ELO. Empató frente al Gran Maestro español David Lariño Nieto y logró un destacado puesto 31 entre 150 jugadores, además del premio al segundo mejor Sub 20 de la competencia. “Fue uno de los mejores torneos que jugué en mi vida y eso para mí fue algo enorme”, expresó a Tiempo de San Juan.

image
Gabriel Pereyra ganó el premio al segundo mejor Sub 20 de la competencia.

Gabriel Pereyra ganó el premio al segundo mejor Sub 20 de la competencia.

“El ranking debería representar el nivel, pero lo que demostró este torneo es que el nivel sanjuanino ha crecido y el ranking todavía no lo refleja”, explicó Pereyra.

Para Sánchez, el Abierto de Santiago marcó la superación de una barrera personal largamente buscada: “Alcancé los 1800 puntos de ELO. Tenía 1762 y ahora estoy en 1802. Subir 40 puntos en un solo torneo es muchísimo y me deja muy contento”, sostuvo el sanjuanino.

image
El sanjuanino Tiago Sánchez tuvo un exelente certamen subiendo 40 puntos de ELO en un solo torneo.

El sanjuanino Tiago Sánchez tuvo un exelente certamen subiendo 40 puntos de ELO en un solo torneo.

Con mayor experiencia y un ranking inicial más alto de 2059 de ELO, Pereyra tuvo una suba más moderada, algo muy común en jugadores más consolidados. Sin embargo, los tres puntos conseguidos le alcanzaron para pasar a Román Herrmann y quedar un poco más arriba entre los jugadores activos de San Juan. “Parece poco, pero en este nivel cada punto cuesta muchísimo”, aseguró.

En consonancia, consideró que el certamen dejó una conclusión clara sobre el presente del ajedrez sanjuanino: “El ranking debería representar el nivel, pero lo que demostró este torneo es que el nivel sanjuanino ha crecido y el ranking todavía no lo refleja”, explicó, al mismo tiempo que remarcó la falta de torneos válidos en la provincia para acompañar ese desarrollo.

image
Gabriel Illanes (21) Maestro Nacional Sanjuanino subió en el ranking provincial a partir de la competición en Santiago.

Gabriel Illanes (21) Maestro Nacional Sanjuanino subió en el ranking provincial a partir de la competición en Santiago.

La exigencia del Abierto de Santiago también fue destacada por Illanes, quien valoró el roce internacional. “El nivel de Chile es bastante alto. He competido con jugadores de otras provincias argentinas, pero allá también hay jugadores fuertísimos, incluso grandes maestros”, señaló el juvenil, que se midió con ajedrecistas de España, Cuba y Bolivia.

En esa misma línea, Sánchez subrayó el aprendizaje que deja enfrentar estilos distintos. “Está muy bueno jugar con jugadores de otro país, no solo de otra provincia. Tienen estilos distintos a los de Argentina y eso te obliga a adaptarte y aprender”, afirmó.

Mucho más que competencia

El viaje a Chile fue una experiencia especial también fuera del tablero. Para Illanes, significó su primera salida internacional tras años de representar a San Juan en torneos nacionales. “Representé a la provincia muchas veces, pero siempre dentro de Argentina. Esta fue la primera vez que salí del país y fue una experiencia completamente nueva”, contó.

image
Premios para los sanjuaninos en Chile.

Premios para los sanjuaninos en Chile.

Pereyra destacó el costado humano del viaje y el intercambio cultural: “Probamos la gastronomía, conocimos lugares turísticos y nos hicimos muchos amigos. Eso hizo que la experiencia fuera muy linda, más allá del torneo”, relató.

En tanto, Sánchez puso el acento en la organización y el profesionalismo del certamen. “La sala de juego era espectacular y el sistema antitrampas fue muy bueno. Todo estuvo muy bien organizado y eso jerarquiza mucho el torneo”, valoró.

image
Premios para los sanjuaninos en Chile.

Premios para los sanjuaninos en Chile.

Mirada a futuro

La participación en el Abierto de Santiago dejó conclusiones claras para el futuro. Desde el grupo coincidieron en que el nivel está en alza y que el desafío será sostenerlo con más competencia, preparación y oportunidades de roce internacional.

Un detalle para destacar es que muchos jóvenes y también niños se interesaron por el deporte mental a partir de la pandemia. Entre los jugadores que más destacan y siguen se encuentran el emblemático Bobby Fischer, el magnífico Magnus Carlsen y el “Messi” argentino que hace historia en el mundo con apenas 13 años: Faustino Oro.

“El nivel está, ahora necesitamos más torneos y más chances de competir afuera”, sintetizó Pereyra, reflejando el espíritu con el que los tres regresaron a San Juan: resultados concretos, aprendizaje acumulado y la convicción de que el ajedrez sanjuanino atraviesa un momento de crecimiento sostenido.

