Boca arregló con Estudiantes y Edwin Cetré será nuevo jugador del Xeneize

En los últimos días se dio a conocer que Boca estaba buscando en secreto un delantero. Después salió a luz que era Edwin Cetré, también de Estudiantes de La Plata y ex compañero de Santiago Ascacibar (ahora en Boca).
Así lo confirmó Leandro “Tato” Aguilera, periodista de TyC Sports. Existiría un acuerdo de palabra y la situación se definiría en los próximos días.
Aparentemente en las últimas horas hubo una negociación entre los clubes y según el periodista deportivo de TyC Sports, Leandro “Tato” Aguilera, existiría un acuerdo de palabra y restarían detalles para que el jugador “Pincha” se convierta en nuevo delantero del Xeneize.
Según el periodista, si todo sale bien el próximo martes se haría la revisión médica y se convertiría en jugador de Boca durante 4 temporadas.
Mirá el video: