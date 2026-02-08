Boca arregló con Estudiantes y Edwin Cetré será nuevo jugador del Xeneize

En los últimos días se dio a conocer que Boca estaba buscando en secreto un delantero. Después salió a luz que era Edwin Cetré, también de Estudiantes de La Plata y ex compañero de Santiago Ascacibar (ahora en Boca).

Aparentemente en las últimas horas hubo una negociación entre los clubes y según el periodista deportivo de TyC Sports, Leandro “Tato” Aguilera, existiría un acuerdo de palabra y restarían detalles para que el jugador “Pincha” se convierta en nuevo delantero del Xeneize.

Según el periodista, si todo sale bien el próximo martes se haría la revisión médica y se convertiría en jugador de Boca durante 4 temporadas. Mirá el video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2020610297388568640&partner=&hide_thread=false Bombazo: BOCA Y ESTUDIANTES LLEGARON A UN ACUERDO POR EDWIN CETRÉ.

De palabra esta todo arreglado. pic.twitter.com/iveOWz0Bu7 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 8, 2026

