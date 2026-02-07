Del fútbol al show global: "Chiqui" Tapia viajó a EE.UU. y se codeó con estrellas en la previa del Super Bowl

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, aprovechó el fin de semana para viajar a Estados Unidos y decir presente en el Super Bowl , uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.

Desde allí, el dirigente compartió en redes sociales una serie de imágenes junto a celebridades de la música y empresarios internacionales que rápidamente se viralizaron en Argentina, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La foto que más repercusión generó fue la que mostró a Tapia posando junto a los raperos Travis Scott y Lil Baby, dos figuras centrales de la escena musical estadounidense. El posteo acumuló miles de interacciones, comentarios y memes, e incluso recibió respuestas de artistas argentinos como L-Gante, convirtiéndose en tendencia durante varias horas.

Además, el titular de la AFA difundió otra imagen junto a Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics, una de las compañías más importantes del mundo en comercialización de productos deportivos oficiales. Tapia destacó la invitación al evento y el contacto con referentes del ámbito empresarial y deportivo global.

Durante su estadía en Estados Unidos, el dirigente argentino participó de encuentros reservados para autoridades de alto perfil. En otra de sus publicaciones se lo vio junto al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström; el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi; y el abogado de la AFA, Andrés Patón Urich.__IP__

Uno de los agradecimientos públicos que más atención generó fue el dirigido a Casey Wasserman, empresario estadounidense y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Wasserman quedó recientemente bajo la lupa mediática tras la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora de Jeffrey Epstein.

El viaje de Tapia se produjo en paralelo a un clima institucional tenso para la AFA en Argentina, con fricciones abiertas con distintos organismos judiciales y administrativos. En ese contexto, la fuerte exposición del dirigente en un evento de lujo internacional y rodeado de figuras del espectáculo global reavivó el debate público sobre su agenda y prioridades.