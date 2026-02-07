sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Del fútbol al show global: "Chiqui" Tapia viajó a EE.UU. y se codeó con estrellas en la previa del Super Bowl

El presidente de la AFA fue parte del gran evento deportivo global y mantuvo reuniones con referentes del deporte y los negocios.

Por Agencia NA
image

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, aprovechó el fin de semana para viajar a Estados Unidos y decir presente en el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.

Lee además
tigre dio el golpe en el monumental y goleo a river en una noche para el recuerdo
Liga Profesional

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo
racing se saco la mufa en avellaneda y festejo su primer triunfo del ano
Torneo Apertura 2026

Racing se sacó la mufa en Avellaneda y festejó su primer triunfo del año

Desde allí, el dirigente compartió en redes sociales una serie de imágenes junto a celebridades de la música y empresarios internacionales que rápidamente se viralizaron en Argentina, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La foto que más repercusión generó fue la que mostró a Tapia posando junto a los raperos Travis Scott y Lil Baby, dos figuras centrales de la escena musical estadounidense. El posteo acumuló miles de interacciones, comentarios y memes, e incluso recibió respuestas de artistas argentinos como L-Gante, convirtiéndose en tendencia durante varias horas.

Embed - Claudio Chiqui Tapia on Instagram: "Compartiendo con @michaelrubin, @lilbaby y @travisscott."
View this post on Instagram

Además, el titular de la AFA difundió otra imagen junto a Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics, una de las compañías más importantes del mundo en comercialización de productos deportivos oficiales. Tapia destacó la invitación al evento y el contacto con referentes del ámbito empresarial y deportivo global.

Durante su estadía en Estados Unidos, el dirigente argentino participó de encuentros reservados para autoridades de alto perfil. En otra de sus publicaciones se lo vio junto al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström; el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi; y el abogado de la AFA, Andrés Patón Urich.__IP__

Uno de los agradecimientos públicos que más atención generó fue el dirigido a Casey Wasserman, empresario estadounidense y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Wasserman quedó recientemente bajo la lupa mediática tras la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora de Jeffrey Epstein.

El viaje de Tapia se produjo en paralelo a un clima institucional tenso para la AFA en Argentina, con fricciones abiertas con distintos organismos judiciales y administrativos. En ese contexto, la fuerte exposición del dirigente en un evento de lujo internacional y rodeado de figuras del espectáculo global reavivó el debate público sobre su agenda y prioridades.

Seguí leyendo

Flojo arranque de Los Pumas en el Seven de Perth

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

Boca acelera por Cetré e inicia negociaciones con Estudiantes

Vóley, Safari tras las Sierras y ciclismo: la apretada agenda deportiva de este fin de semana

A corazón abierto, el "Pulpo" González confesó que estuvo deprimido por el descenso de San Martín: "Me daba vergüenza..."

Turismo Carretera: la nueva máquina del sanjuanino Tobías Martínez, presentada en sociedad

San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tigre dio el golpe en el monumental y goleo a river en una noche para el recuerdo
Liga Profesional

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Darío Barassi mostró su máquina de los 90 y recordó viejas épocas en la provincia: Nos miraban las sanjuaninas
El video

Darío Barassi mostró su máquina de los '90 y recordó viejas épocas en la provincia: "Nos miraban las sanjuaninas"

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Te Puede Interesar

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles video
Revolución energética

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles

Por Miriam Walter
Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo
Liga Profesional

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos