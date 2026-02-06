Turismo Carretera: la nueva máquina del sanjuanino Tobías Martínez, presentada en sociedad

El automovilismo sanjuanino comenzó a palpitar una nueva temporada del Turismo Carretera con la presentación oficial del auto que conducirá Tobías Martínez en el campeonato 2026. El acto se llevó a cabo en el Parque Industrial de Alvear, Santa Fe, donde el RUS Med Team mostró sus unidades para la próxima temporada.

Debut y traspié La Reserva de San Martín perdió con Platense en el arranque del Torneo Proyección

Positivo San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional

Con expectativas renovadas y un nuevo desafío por delante, Martínez se perfila nuevamente como la principal referencia provincial dentro de la categoría más popular del automovilismo argentino. El piloto sanjuanino afronta este año con optimismo y cautela, consciente de la exigencia que implica el calendario y el nivel competitivo del Turismo Carretera.

Una de las grandes novedades para la temporada 2026 es el cambio de marca. Tras haber competido con un Toyota Camry en el campeonato anterior, Tobías Martínez encarará este nuevo desafío al mando de un Chevrolet Camaro (#107) , apostando a una adaptación rápida y a un buen rendimiento desde las primeras fechas.

El piloto del RUS Med Team ya planifica su traslado hacia el sur del país, ya que el próximo domingo 15 de febrero se disputará la fecha inaugural del campeonato en El Calafate. Allí comenzará oficialmente la temporada 2026, con grandes expectativas para el equipo y para el representante sanjuanino.

FUENTE: Sí San Juan