viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Automovilismo

Turismo Carretera: la nueva máquina del sanjuanino Tobías Martínez, presentada en sociedad

El acto se llevó a cabo en el Parque Industrial de Alvear, Santa Fe, donde el RUS Med Team mostró sus unidades para la próxima temporada

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Tobías Martínez presentó el auto con el que competirá esta nueva temporada.

El sanjuanino Tobías Martínez presentó el auto con el que competirá esta nueva temporada.

El automovilismo sanjuanino comenzó a palpitar una nueva temporada del Turismo Carretera con la presentación oficial del auto que conducirá Tobías Martínez en el campeonato 2026. El acto se llevó a cabo en el Parque Industrial de Alvear, Santa Fe, donde el RUS Med Team mostró sus unidades para la próxima temporada.

Lee además
san martin sigue dulce en los amistosos: le gano al tomba y llega entonado para la primera nacional
Positivo

San Martín sigue dulce en los amistosos: le ganó al Tomba y llega entonado para la Primera Nacional
la reserva de san martin perdio con platense en el arranque del torneo proyeccion
Debut y traspié

La Reserva de San Martín perdió con Platense en el arranque del Torneo Proyección

Con expectativas renovadas y un nuevo desafío por delante, Martínez se perfila nuevamente como la principal referencia provincial dentro de la categoría más popular del automovilismo argentino. El piloto sanjuanino afronta este año con optimismo y cautela, consciente de la exigencia que implica el calendario y el nivel competitivo del Turismo Carretera.

Una de las grandes novedades para la temporada 2026 es el cambio de marca. Tras haber competido con un Toyota Camry en el campeonato anterior, Tobías Martínez encarará este nuevo desafío al mando de un Chevrolet Camaro (#107) , apostando a una adaptación rápida y a un buen rendimiento desde las primeras fechas.

El piloto del RUS Med Team ya planifica su traslado hacia el sur del país, ya que el próximo domingo 15 de febrero se disputará la fecha inaugural del campeonato en El Calafate. Allí comenzará oficialmente la temporada 2026, con grandes expectativas para el equipo y para el representante sanjuanino.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Presentaron la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Le hackearon el celular a un técnico sanjuanino y estafaron a sus contactos

La Liga Federal de vóley vivió su primera jornada en San Juan

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

La Selección Argentina ya tiene confirmada dónde será su base durante el Mundial

El torneo del fútbol sanjuanino llevará el nombre de un querido dirigente de Colón Junior

Dieron a conocer los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que el acuerdo con Estados Unidos puede facilitar inversiones y financiamiento para minería, energía e infraestructura en la provincia.
La visión del gobierno provincial

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Por Elizabeth Pérez
Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales