Muy cerca

Boca acelera por Cetré e inicia negociaciones con Estudiantes

El Xeneize ya realizó un contacto formal con el Pincha y hay predisposición para avanzar por el 50% del pase del extremo colombiano. La operación podría activarse en las próximas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1010x567_edwin-cetre-542562-154202

Boca empezó a moverse en serio por Edwin Cetré. Lo que hasta hace poco era apenas una consulta para tantear el terreno, ahora se transformó en un interés concreto: desde Estudiantes confirmaron que hubo un contacto formal del Xeneize y que existe voluntad de ambas partes para sentarse a negociar.

Por ahora no hay una oferta presentada sobre la mesa, pero sí un escenario favorable para avanzar. En La Ribera buscan con urgencia un extremo, golpeados por varias lesiones y por la reciente salida de Brian Aguirre, quien justamente recaló a préstamo en el Pincha. En ese contexto, el colombiano de 28 años aparece como una alternativa firme, sobre todo después de que se cayera su posible pase a Athletico Paranaense.

Desde La Plata son claros con las condiciones. Estudiantes está dispuesto a dialogar, aunque pretende entre 3 y 4 millones de dólares por el 50% del pase de Cetré, ya que la otra mitad pertenece a Independiente Medellín. Si bien el club no está obligado a vender, necesita generar ingresos y ve con buenos ojos una operación si Boca se acerca a esos números.

Un punto que juega a favor es la sintonía entre dirigencias. Las recientes transferencias de Santiago Ascacíbar al Xeneize y el préstamo de Aguirre al Pincha fortalecieron el vínculo entre Juan Román Riquelme y Sebastián Verón, lo que facilitó el contacto y mantiene abierto un canal directo de negociación. Incluso, el nombre de Cetré también había circulado por Núñez, aunque River terminó bajándose de la carrera.

El tiempo, sin embargo, apremia. Boca tiene plazo hasta el viernes 13 de febrero para incorporar un refuerzo debido a la lesión de Rodrigo Battaglia. Por eso, no se descarta que en las próximas horas llegue una propuesta formal a las oficinas de UNO para intentar cerrar la llegada del extremo colombiano y reforzar un sector del equipo que hoy es prioridad.

