Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

La última creciente que afectó a Zonda fue la más fuerte de los últimos 38 años y muchos vecinos tuvieron que evacuar sus viviendas que quedaron prácticamente inhabitables.

Con el agua hasta las rodillas, a una semana de las tormentas, los propietarios volvieron a sus hogares y tuvieron que emepzar con las tareas de limpieza. El agua hasta las rodilas se había convertido en barro y una familia solicitó la ayuda de una empresa de limpiezas extremas.

Se trata del emprendimiento de Noelia y Esteban Servicios, que en su perfil de Instagram, mostraron todo el proceso del recuperación de una vivienda que comenzó este viernes e incluyó la presencia de varias personas, más una retroexcavadora y palas para poder sacar el barro de adentro de la casa.

"Un gran desafío!!! Sí. Pero nada es imposible. Una familia vuelve a empezar", escribieron en el video que publicaron desde el emprendimiento de lmpieza. Las imágenes son impactantes porque en ellas se puede ver el gravísimo estado en el que quedaron los domicilios que se inundaron. Tal es así que en las mismas historias detalleron que con un día no fue suficiente y que deberán volver el sábado para poder dejar el lugar habitable.

